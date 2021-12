Un administrateur provisoire nommé à l'Université de Lyon

Faute de processus électoral abouti, le rectorat de Lyon a nommé un administrateur provisoire à la tête de la Comue - Université de Lyon.

L'élection pour la présidence de l'Université de Lyon du 30 novembre dernier n'a pas permis de désigner son nouveau représentant. "Lors du conseil d’administration (...), les trois tours de scrutin n’ont pas permis de dégager une majorité absolue pour l’un des deux candidats déclarés à la présidence", Frank Debouck et James Walker.

Afin d'administrer l'Université de Lyon (c'est-à-dire une Communauté d'universités et établissements, Comue) et permettre la mise en place de la prochaine gouvernance en menant à bien le processus électoral, le rectorat de Lyon a nommé, ce lundi 6 décembre, un administrateur provisoire.

Il s'agit de Luc Johann, docteur en physique électronique, conseiller de site et d’établissement à la direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle (DGESIP). Il a été administrateur provisoire de la Comue de Bourgogne Franche-Comté, recteur de l'académie de Lille, de Limoges et président de l’université de Paul Verlaine-Metz.

L’Université de Lyon (UdL) représente le 1er pôle scientifique français, hors Ile de France.