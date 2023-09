Dix parcs et jardins de Saint-Étienne labellisés "espaces sans tabac"

Illustration cigarette. (YURI CORTEZ VIA AFP)

Dans le cadre du "plan cancer" lancé par la ville en 2022, dix parcs et jardins stéphanois deviennent des espaces sans tabac.

À Saint-Étienne, la lutte contre le tabagisme est au cœur des politiques municipales depuis plusieurs années. En 2017 déjà, la base nautique de Saint-Victor-sur-Loire était labellisée "plage sans tabac". Ce combat est même mené main dans la main avec la Ligue contre le cancer de la Loire.

Une mesure de santé publique, mais pas que

L'objectif premier de cette démarche : "changer les habitudes des fumeurs et prévenir l'entrée des jeunes dans le tabagisme", indique la ville sur son site. Pour préserver la santé des stéphanois, notamment des enfants, la municipalité souhaite faire de ces espaces verts des lieux "libérés" et "préservés". Si les résultats sont au rendez-vous, le programme devrait être étendu aux équipements sportifs municipaux et aux abords des écoles.

Par ailleurs, cette mesure vise à limiter la pollution liée aux mégots et donc à protéger l'environnement. Elle permettra également de faire des économies, puisque le nettoyage des mégots coûte chaque année 38 euros par habitant.

Pour rappel, le tabagisme (direct ou passif) reste la première cause évitable de mortalité en France. Plus de 75 000 décès surviennent ainsi tous les ans, dont 45 000 par cancer et 18 000 par maladie cardio-vasculaire. L'âge moyen de début de consommation est estimé à 15 ans.

Les parcs et jardins concernés

D'ici quelques semaines, un panneau "Espace sans tabac" sera donc installé dans chacun des dix lieux désignés pour informer le public. Par conséquent, la police sera en mesure de verbaliser les éventuels contrevenants. Sont notamment concernés le jardin du château, à Saint-Victor-sur-Loire, le square Anatole France, à Badouillère, ainsi que les jardins Maurice Combe et Michel Olagnier, à la Cité du design. La liste complète est à découvrir sur le site de la ville.