La Métropole crée 87 logements sociaux à Lyon dans un partenariat avec le privé

La Métropole de Lyon a racheté 87 logements situés à Lyon auprès de la foncière du Crédit Agricole pour les transformer en logements locatifs sociaux.

Dans un contexte de tension sur le marché immobilier dans l'agglomération lyonnaise, la Métropole de Lyon a présenté ce lundi un partenariat scellé avec la Compagnie Foncière Lyonnaise (filiale du Crédit Agricole Centre-est) pour la création de 87 logements sociaux à Lyon.

40 millions d'euros par an pour de l'acquisition

Début 2023, la foncière mettait en vente 384 logements situés à Lyon, Villeurbanne et Irigny. La collectivité dirigée par l'écologiste Bruno Bernard s'est positionnée avec trois bailleurs sociaux (Lyon Métropole Habitat, Grand Lyon Habitat et Alliade Habitat) pour en acquérir 87 et les remettre dans le circuit de logement en produits locatifs sociaux et étudiants. Une opération "originale" selon Raphaël Appart, directeur général du Crédit Agricole Centre-est, qui s'inscrit néanmoins dans une stratégie plus globale de la Métropole.

Selon son vice-président au logement, Renaud Payre, en 2023, 312 logements locatifs sociaux ou abordables sont sortis de terre dans le cadre de la politique d'acquisition de la collectivité. Depuis 2021, plus de 40 millions d'euros par an ont été investis dans cette stratégie. La Compagnie Foncière Lyonnaise a ainsi cédé les logements avec une décote d'environ 15 % par rapport au prix du marché. Les habitations, situées à la Guillotière, dans le 5e arrondissement ou encore rue Paul Bert dans le 3e arrondissement et dont une partie sont occupées, seront ainsi proposées selon les grilles tarifaires des logements sociaux avec un surplus de loyer pour les foyers déjà installés et non-éligibles au logement social.

Cette opération, "qui en appelle d'autres" glisse Renaud Payre, permet ainsi de "refaire la ville sur elle même", ajoute-t-il, en proposant de nouveaux logements sociaux rapidement dans des secteurs à forte densité où il est impossible de construire du neuf. En parallèle, la Métropole de Lyon planche sur une "charte investisseur" (dont la foncière du Crédit Agricole est signataire) engageant les fonds d'investissements qui rachètent des biens puis revendent à la découpe à produire du logement social au moment de la cession. Elle devrait être officialisée en juin 2024.

