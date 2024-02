Crise du logement à Lyon : 49 projets soutenus par le plan d'urgence de la Métropole

Dans un contexte de crise du logement, la politique menée par la Métropole de Lyon porte ses premiers fruits, devant permettre la création de 3 000 logements.

La Métropole de Lyon a débloqué en décembre dernier une enveloppe de 10 millions d'euros dédiés à la création de nouveaux logements. Cette somme, complémentaire au budget habitat de 518 millions d'euros, a ainsi permis à 49 projets immobiliers de voir le jour. Les travaux devraient donc débuter d'ici peu pour la plupart d'entre eux. "Une cinquantaine d’opérations sont soutenues par notre plan d’urgence, représentant 3 000 nouveaux logements", a indiqué le président de la Métropole Bruno Bernard dans un communiqué.

Le logement social, priorité de la Métropole

Sur les 3 020 logements qui devraient sortir de terre prochainement, 883 sont des logements sociaux. Il s'agit là d'une promesse de la Métropole de Lyon, laquelle s'est engagée à en construire 700 avant fin 2024. La collectivité a en effet pour priorité de bâtir du logement social et abordable. "Nous avons besoin de construire plus de logements, en accession libre, comme des logements sociaux ou en bail réel solidaire", estime Bruno Bernard. Le président de la Métropole annonce d'ailleurs que 43 autres projets seraient à l'étude.

Cependant, les élus locaux attendent du gouvernement qu'il mette en place une véritable politique du logement social. Pour Renaud Payre, vice-président de la Métropole en charge de l'habitat et du logement social, le plan d'urgence de la collectivité reste en effet "une mesure exceptionnelle". Celui-ci demande ainsi des mesures "répondant aux besoins des classes populaires et des classes moyennes".

Inciter les bailleurs sociaux à acheter

Avec ces investissements, la collectivité souhaite donc inciter les bailleurs sociaux à acheter pour relancer la production de logements neufs. Cela se traduit notamment par le rachat de logements libres. En plus des bailleurs sociaux, d'autres entités comme la Foncière solidaire du Grand Lyon ou les opérateurs du logement locatif intermédiaire y participent. Quant aux projets immobiliers en difficulté, la Caisse des dépôts et consignations et Action logement ont été mobilisés pour les soutenir.

À un tout autre niveau, la Métropole se félicite aussi de l'impact positif de son plan d'urgence sur l'emploi. Il profite en particulier aux secteurs de la promotion immobilière et du bâtiment. "Ce sont des emplois sauvés et des carnets de commande qui vont pouvoir se remplir", appuie Bruno Bernard.

