La maire du 3e arrondissement de Lyon confirme sa démission

La maire écologiste du 3e arrondissement de Lyon, Véronique Dubois-Bertrand confirme sa démission.

Dans un communiqué de presse diffusé ce mardi, la maire écologiste du 3e arrondissement de Lyon, Véronique Dubois-Bertrand confirme sa démission, avançant "des raisons personnelles".

Elle assure que ce choix, est "accepté par le maire de Lyon, après plusieurs semaines d’échanges et de réflexions". "Je pars confiante car les compétences sont rassemblées dans notre arrondissement, à la Ville et à la Métropole, pour mener à bien notre projet écologique, au service des habitantes et habitants", ajoute-elle.

Selon nos informations, l'édile aurait été informée qu'elle ne ferait pas partie des têtes de listes pour les prochaines élections municipales et poussée vers la sortie par le maire de Lyon.

C’est l’actuelle première adjointe, Marion Sessiecq, qui prendra le relais jusqu’à la fin du mandat. La désormais ex-maire indique par ailleurs qu’elle demeure conseillère municipale et conseillère métropolitaine, sans préciser si de nouvelles fonctions lui seront attribuées.