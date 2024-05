25 ans de Woodstower : le festival dévoile son programme complet

Malgré des difficultés financières, le festival Woodstower dévoile le programme complet de sa 25e édition, lequel s'annonce une fois de plus chargé.

Après une année 2023 difficile, Woodstower se réinvente avec une programmation riche et complète. Au cours de sa dernière édition, le festival avait en effet enregistré une perte de 300 000 euros. En conséquence, son autre festival Wintower avait dû être annulé quelques mois plus tard.

"Les équipes salariées se sont battues et ont travaillé non-stop pour trouver des solutions", a confié ce mardi Quentin Thomé, président du festival, lors d'une conférence. Woodstower a ainsi pu se maintenir et proposer un tout nouveau programme grâce à l'intervention de la Métropole de Lyon. La collectivité a versé 100 000 euros au festival pour l'aider à se maintenir à flots.

Lire aussi : En difficulté, Woodstower bénéficiera d'une aide exceptionnelle de la Métropole de Lyon

Quelques concessions

Cette 25e édition de tiendra du jeudi 29 août au dimanche 1er septembre sur les bords du lac de Miribel Jonage. Une programmation étalée sur quatre jours au lieu de cinq, contrairement aux années précédentes. "On a dû faire des choix, notamment de revenir sur un festival de 4 jours", explique Maxime Noly, directeur et programmateur de Woodstower. L'une des scènes a donc été transformée pour un format "plus expérientiel".

"On a dû faire des choix, notamment de revenir sur un festival de 4 jours" Maxime Noly, directeur et programmateur de Woodstower Tweet

Cependant, ces changements n'empêchent pas le festival de garder son ADN et de rester fidèle à ses valeurs. En plus de la musique, l'identité Woodstower repose également sur l'écologie, l'indépendance et l'accessibilité. "Les événements culturels doivent aussi être des moments de réflexion sur l’adaptation de nos territoires", insiste la conseillère métropolitaine Catherine Creuze, membre du Syndicat mixte de l'île de Miribel Jonage.

Conférences, stand-ups et jeux

Pour célébrer ses 25 ans comme il se soit, le festival propose en tête d'affiche le célèbre rappeur Booba. Ce dernier chantera pour la soirée d'ouverture pendant 1 h 30 sur la scène principale. Plusieurs autres artistes et groupes célèbres dont Hamza et Meute seront eux aussi présents. Mais Woodstower est également l'occasion de découvrir de nouveaux talents, comme Majora ou Twende Pamoja. Si le festival a un goût prononcé pour le rap et l'électro, il met aussi à l'honneur le pop, la funk, la trance ou encore le hip-hop.

Lire aussi : Hamza et six nouveaux artistes annoncés pour Woodstower 2024

Au-delà de la musique, les festivaliers pourront profiter de nombreuses activités et animations. Différents spectacles seront proposés, ainsi que des jeux, ateliers, stands et expériences atypiques. Comme une balade à vélo musicale avec l'artiste Joube. Le Woods Comedy Club sera également de retour et accueillera quatre humoristes lyonnais. "On veut offrir un véritable lieu de fête foraine", indique Maxime Noly.