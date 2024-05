L’enquête publique concernant la modification n°4 du Plan local de l’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la Métropole de Lyon se termine le 28 mai 2024.

Vous avez encore une petite semaine si vous voulez apporter votre contribution concernant le plan local de l'urbanisme et de l'habitat de la Métropole de Lyon. Jusqu'au 28 mai, les grands Lyonnais sont invités à se prononcer via des permanences organisées en présentiel ou par téléphone ainsi qu'un registre numérique.

A l'issue de l'enquête publique, le commissaire enquêteur rendra un rapport et des conclusions à la Métropole de Lyon. "Afin de renforcer l’intégration des enjeux sociaux et environnementaux dans l’aménagement du territoire métropolitain, la modification n°4 du PLU-H a pour ambition de contribuer à décarboner l'aménagement, accompagner le développement territorial en matière économique ou encore limiter l'artificialisation des sols et l'impact sur les ressources" explique la Métropole dans un communiqué.

780 points retenus

Avant cette enquête publique, le projet de modification avait fait l'objet d'une concertation préalable auprès des habitants et des professionnels de la Métropole, qui s'est déroulée du 24 avril au 4 juin 2023. "La Métropole de Lyon a également échangé avec chaque commune pour prendre en compte les évolutions souhaitées sur chaque territoire, dans une cohérence d’ensemble et dans un objectif d’une plus grande qualité urbaine et qualité de vie" poursuit le communiqué.

780 points territoriaux de modifications ont été retenus, ainsi que 70 points de modifications du règlement.