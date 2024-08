La ligne 1E entre Colombier-Saugnieu et Grange Blanche renforcée

Sytral a indiqué que la ligne 1E qui relie Colombier-Saugnieu à Grange Blanche allait voir sa fréquence renforcée à partir du 2 septembre.

"Afin d'accompagner les habitants à changer durablement leur mode de déplacement et renforcer l’usage de modes alternatifs à la voiture individuelle, SYTRAL Mobilités œuvre au développement d’une offre de transport en commun qui répond au plus près à l’évolution des besoins des territoires en matière de déplacements."

A travers un communiqué de presse, la société organisatrice des transports en commun lyonnais a indiqué qu'à compter du 2 septembre, la ligne 1E qui relie Colombier-Saugnieu à Grange Blanche, allait évoluer.

La fréquence de cette ligne va être renforcée entre 6h30 et 8h30 puis entre 16h et 18h30 avec des bus toutes les 10 minutes. En heure creuse il y aura un bus toutes les 20 minutes. De plus, la ligne adoptera une nouvelle amplitude horaire du lundi au vendredi puisqu'elle circulera de 5h à 22h.

Sytral annonce un temps de parcours de 11 minutes entre Colombier-Saugnieu et Saint-Laurent-de-Mure puis 23 minutes de plus pour rejoindre Lyon et Grange Blanche.