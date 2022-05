Après trois ans d’absence, la Japan Touch Haru et la Geek Touch font leur grand retour ce week-end à Lyon, les 7 et 8 mai.

Le rendez-vous est donné les 7 et 8 mai au parc des expositions Eurexpo à Lyon. Après trois ans d'absence, la Japan Touch Haru et la Geek Touch reviennent pour un double évènement qui promet de rassembler les curieux et les passionnés de pop et geek culture. Sur 33 000 m², le public rencontrera 300 créateurs et boutiques venus de toute l’Europe. Aussi, plus de vingt restaurants et bars pop, geek et asiatiques seront présents.

Festival Japan Touch Haru

Le festival pop culture & manga, dit " Japan Touch Haru " mettra à l'honneur les cultures populaires japonaise et coréenne. Au programme : plusieurs expositions, des boutiques pop avec produits dérivés et illustrations, un " Book Corner " avec une dizaine d’auteurs et d’éditeurs indépendants. Mais également : une salle consacrée aux jeux japonais, au " Just Dance " et au karaoké. Plusieurs concerts sont également annoncés.

Comme à chaque édition, le cosplay et le costume seront à l’honneur avec un village cosplay qui proposera des ateliers vivants, des

expositions de costumes, ou encore des défilés de body painting. Un concours de costume est aussi organisé avec de nombreux prix à gagner.

Festival Geek Touch

Un festival " 100% geek " dit " Geek Touch " sera présent également. Au programme : un studio " Cinéma et Séries " avec dix reconstitutions grandeur nature de séries et films, comme The Walking Dead, Breaking Bad, Stranger Things, Squid Game ou encore Harry Potter. Mais aussi un pôle " Jeux et Jouets " avec une salle d’escape game, des constructions Lego® et Playmobil® ou encore des jeux de société.

Envie d'aller à la rencontre de chercheurs et de scientifiques? Rendez-vous à l'espace " E = mc2 " pour des expériences, des activités

et des débats. Côté science-fiction, une Jurassic expérience et des voyages dans les étoiles à travers des conférences sur Star Trek, Star Wars et les super-héros sont attendus. En bonus : un " Gaming Center " de 4 000 m2 dédiés aux jeux vidéo.

De nombreuses personnalités présentes

De nombreuses personnalités du milieu seront présentes comme William Simpson, storyboarder de Game Of Thrones, le youtubeur Frigiel, ou encore Clara Soares, qui fait la voix de Elfe dans la série Stranger Things.

Informations pratiques

Où? : Lyon Eurexpo, Boulevard de l’Europe, 69680 CHASSIEU

Quand? : Samedi 7 mai de 10H à 19H et dimanche 8 mai de 10H à 18H

Tarifs : Samedi journée : 14 euros | Dimanche journée : 11 euros | Week-end (les 2 jours) : 18 euros | Gratuit pour les - de 10 ans