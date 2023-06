La grosse boulette de l'OL dans sa campagne publicitaire 

Sur une affiche publicitaire pour promouvoir les abonnements de l'OL pour la saison prochaine, le club a laissé passer une grosse faute d'orthographe. Une faute de frappe amusante mais un peu gênante.

C'est une boulette qui ne fait pas sérieux et qui a amusé beaucoup de Lyonnais et Lyonnaises ce mardi sur les réseaux sociaux. Un internaute a publié une photo de la dernière campagne de pub de l'OL, pour promouvoir les abonnements pour la saison 2023/2024. Et avant d'imprimer cette grande affiche, le service marketing de l'OL n'était peut-être pas prêt...

"Tellement PRÊT du terrain, qu'on se sent comme un adjoint" peut-on lire sur le très court texte en plein milieu de la publicité. La formule exacte, "tellement près" évoquant plutôt la proximité avec le terrain.

Des millions pour un joueur, pas de budget pour un Bescherelle pic.twitter.com/wkRjgTH3H8 — Vincent Heidelberg (et Kibo) #StandWithUkraine (@AstroVicnet) June 27, 2023

Si actuellement l'OL se penche sur les retours de prêt de plusieurs joueurs, dont Karl Toko Ekambi, plus en odeur de sainteté du côté du Groupama Stadium, selon plusieurs sources, les dirigeants du club rhodanien seraient près de trouver un accord pour le transfert de leur défenseur Castello Lukeba.

Quoiqu'il en soit, le service marketing de l'OL aurait sans doute préféré relire une fois de plus cette publicité avant l'impression de cette affiche de 2 mètres de haut.