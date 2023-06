©PHOTOPQR/LE PROGRES/Maxime JEGAT – Lyon 17/05/2022 – Un train TER et des passagers sur les quais de la gare SNCF de la Part dieu vue depuis le chantier de construction de la tour – To-Lyon dans le quartier de la Part Dieu ‡ Lyon. (MaxPPP TagID: maxnewsworldfive713819.jpg) [Photo via MaxPPP]

En grande difficulté financière après avoir enregistré un déficit de 4,2 millions d’euros en 2022, la coopérative ferroviaire Railcoop qui souhaite relancer la liaison Lyon - Bordeaux est au bord de la cessation de paiement.

L’horizon s’assombrit pour Railcoop, la coopérative ferroviaire désireuse de relancer la liaison entre Lyon et Bordeaux. Dans un courrier adressé mardi 20 juin à ses sociétaires et que l’Agence France Presse a pu consulter, les responsables expliquent "nous avons besoin de lever de l'argent immédiatement". La coopérative dans laquelle la Ville de Lyon et la Métropole se sont investies, en prenant une participation respective de 20 000 et 80 000 euros, aurait besoin de 100 000 euros d'ici au 30 juin, puis 300.000 euros avant le 31 juillet et 500.000 euros avant le 30 septembre, le tout afin de payer les salaires et régler les fournisseurs.

Les sociétaires invités à remettre au pot

Après avoir présenté un déficit de 4,3 millions d'euros sur l'année 2022, Railcoop estime ses besoins à 2,8 millions d’euros d’ici l’été 2024 pour embaucher et former les personnels afin d'exploiter la ligne ferroviaire Bordeaux-Lyon qu'elle souhaite relancer. Les quelque 14 000 sociétaires ont ainsi été invités à remettre au pot en reprenant des parts sociales. Il leur est également demandé de se mobiliser pour trouver de nouveaux sociétaires.

Sans apporter beaucoup de précisions, Railcoop explique aussi miser sur "un prêt de trésorerie, auprès de nouveaux partenaires financiers". Avant d’ajouter compte aussi "sur des prêts bancaires, garantis par les collectivités territoriales", sans indiquer lesquelles. Selon l’AFP, une dernière initiative consisterait à la mise en vente de 100 000 bons d'achat de 30 euros entre le 4 juillet et le 30 septembre pour se renflouer.

À l'issue de son conseil d'administration du 19 avril, Railcoop avait déjà décidé de suspendre son activité de fret ferroviaire en raison de ses difficultés financières. Une décision prise alors par la jeune société "pour se focaliser sur [son] projet voyageurs". Un projet aujourd’hui fortement menacé à en croire Thierry Marty, un ex-représentant du syndicat Unsa-Ferroviaire, ancien administrateur salarié de la SNCF aujourd'hui retraité, et sociétaire de Railcoop. Lors d'un entretien accordé à l’AFP celui-ci s’interroge, "qui va nous garantir des emprunts dans la situation actuelle?".

Le projet de Railcoop pour le Lyon-Bordeaux

En mars 2023, soit avant ces nouveaux soucis fiancneirs, Railcoop prévoyait de relancer mi-2024 la liaison ferroviaire Lyon-Bordeaux, abandonnée par la SNCF en 2014. Pour commencer la coopérative ferroviaire devrait proposer "un aller-retour sur deux jours", soit un aller un jour suivi d'un retour le lendemain.

Les voyageurs souhaitant effectuer le trajet entre Bordeaux et Lyon passeront notamment par Périgueux, Limoges, Montluçon ou encore Roanne, pour un voyage d’environ 7h30. Comme annoncé en mars 2022, la desserte des villes sera effectuée grâce à des trains d’occasion, Railcoop ayant signé un contrat de cession de huit anciens TER de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui doivent être rénovés.