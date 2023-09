La droite en tête des élections sénatoriales dans la Loire

Dans la Loire, les deux sénateurs de gauche ont été réélus dimanche 24 septembre. La droite, arrivée en tête, compte deux nouvelles têtes dans la chambre haute du Parlement.

Dimanche 24 septembre, la moitié de la chambre haute du Parlement était renouvelée à l’occasion des élections sénatoriales. Dans la Loire, 1 865 grands électeurs étaient appelés aux urnes pour départager sept listes et élire quatre sénateurs sur un scrutin proportionnel suivant la règle de la plus forte moyenne. Ce mode de scrutin, en vigueur dans les circonscriptions où sont élus plus de trois sénateurs, permet d’accorder des sièges à chaque liste en fonction du nombre de voix obtenues.

Deux sénateurs réélus

Partie dispersée avec quatre listes différentes (deux listes Divers gauche, Europe écologie les verts, la France insoumise), la gauche conserve les sièges de ses deux sénateurs sortants. Jean-Claude Tissot (Divers gauche) est réélu avec 408 voix - 22,34% des suffrages et Cécile Cuckierman (Divers gauche) remporte 313 voix, soit 17,14% des suffrages exprimés.

À droite, la liste Divers droite du maire Les Républicains de Saint-Chamond arrive en première position de ce scrutin. Hervé Reynaud est élu avec 604 voix, soit 33,08% des suffrages. Il sera accompagné au Sénat par le maire Divers droite de Boën-sur-Lignon, Pierre-Jean Rochette, dont la liste obtient 322 voix, soit 17,63% des votes.

Le Sénat reste ancré à droite

Les résultats des élections sénatoriales ont confirmé dimanche la stabilité de la Chambre haute, dominée par la droite et le centre, et les difficultés du parti du président, dans un scrutin marqué par le retour du Rassemblement national au Sénat, avec trois élus. Dans un hémicycle encore attaché à la séparation gauche-droite, reflet des élections municipales, le groupe socialiste (PS et apparentés) reste la deuxième force en maintenant son socle de sénateurs.

Répartition des sièges au Sénat :

- Droite et divers droite : 151 sénateurs

- Gauche et divers gauche : 82 sénateurs

- Majorité présidentielle : 77 sénateurs

- Écologistes : 15 sénateurs

- Gauche radicale : 15 sénateurs

- Extrême droite : 4 sénateurs

- Divers : 1 sénateur