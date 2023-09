Peu d'évolution en Isère, les quatre sénateurs sortants réélus

(Photo by LOIC VENANCE / AFP)

En Isère, les quatre sénateurs qui se représentaient ont été réélus lors du renouvellement, dimanche 24 septembre, de la moitié du Sénat. Un nouvel élu fait son apparition à droite.

La moitié de la chambre haute du Parlement était renouvelée dimanche 24 septembre à l’occasion des élections sénatoriales. En Isère, 3 132 grands électeurs étaient appelés aux urnes pour départager neuf listes et élire cinq sénateurs sur un scrutin proportionnel suivant la règle de la plus forte moyenne. Ce mode de scrutin, en vigueur dans les circonscriptions où sont élus plus de trois sénateurs, permet d’accorder des sièges à chaque liste en fonction du nombre de voix obtenues.

Les quatre sénateurs qui se représentaient ont été réélus. Il s'agit de Didier Rambaud (Divers centre, majorité présidentielle), Michel Savin (Divers droite), Frédérique Piussat (DVD) et Guillaume Gontard (Union de la gauche). Le retrait d’André Vallini après 26 ans de vie politique nationale et locale profite au conseiller départemental Damien Michallet, placé en troisième position sur la liste de Michel Savin.

Les résultats des sénateurs élus

Liste Michel Savin (DVD) : 1 215 voix - 39,84% des suffrages - soit 3 élus

Michel Savin

Frédérique Puissat

Damien Michallet

Liste Guillaume Gontard (UG) : 714 voix - 23,41% des suffrages - soit 1 élu

Guillaume Gontard

Liste Didier Rambaud (DVC) : 377 voix - 12,36% des suffrages - soit 1 élu

Didier Rambaud

Le Sénat reste ancré à droite

Les résultats des élections sénatoriales ont confirmé dimanche la stabilité de la Chambre haute, dominée par la droite et le centre, et les difficultés du parti du président, dans un scrutin marqué par le retour du Rassemblement national au Sénat, avec trois élus. Dans un hémicycle encore attaché à la séparation gauche-droite, reflet des élections municipales, le groupe socialiste (PS et apparentés) reste la deuxième force en maintenant son socle de sénateurs.

Répartition des sièges au Sénat :

- Droite et divers droite : 151 sénateurs

- Gauche et divers gauche : 82 sénateurs

- Majorité présidentielle : 77 sénateurs

- Écologistes : 15 sénateurs

- Gauche radicale : 15 sénateurs

- Extrême droite : 4 sénateurs

- Divers : 1 sénateur

