La circulation TER interrompue entre Bourg-en-Bresse et Villars-les-Dombes

Les orages ont fait quelques dégâts dans l’Ain, au point de perturber la circulation des TER entre Bourg-en-Bresse et Villars-les-Dombes ce mardi 25 juillet.

La circulation des TER est arrêtée depuis ce mardi matin sur la ligne 32, reliant Bourg-en-Bresse à Villars-les-Dombes. Le passage des orages dans le département a laissé quelques traces puisque d’après la SNCF des arbres sont tombés sur les voies, près de Villars-les-Dombes.

🔴 La circulation est interrompue sur la ligne 32 à cause d'arbres tombés sur les voies vers Villars-les-Dombes.

🔸Une équipe de bucherons a été envoyée sur place, la reprise n'est pas estimée avant 10h.

🔸Un car a été commandé à Bourg et deux à Lyon, en attente de confirmation. — SNCF TER AURA (@SNCFTERAURA) July 25, 2023

La compagnie ferroviaire précise avoir envoyé une équipe de bûcheron pour dégager les rails, mais la circulation ne devrait pas reprendre avant 10 heures. En attendant le retour à la normale, "trois cars ont été mis en place et font des allers retours entre Lyon et Bourg. Les TER sont également détournés entre Lyon et Bourg par Ambérieu".