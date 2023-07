Auvergne-Rhône-Alpes : partir-ici.fr, le site qui vous fait découvrir les coups de cœur des voyageurs

CONTENU SPONSORISÉ

D’humeur détente, sportive, festive, gastronomique ou plutôt culturelle ? Partir-ici.fr vous propose des activités originales et durables, hors des sentiers battus et réparties dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour vous accompagner dans vos recherches, la communauté des éclaireurs, des habitants passionnés, teste et partage ses expériences.

Les éclaireurs vous partagent leurs bons plans et coups de cœur. À chaque nouvelle aventure et loisir testés, ils rédigent des avis et postent des photos pour vous mettre dans l’ambiance avant même d’être sur place. Retrouvez toutes les activités et offres sur Partir-ici.fr et géolocalisez-vous pour découvrir toutes les pépites qui se cachent près de chez vous !

• Ardèche

© C. Paumier

La Ferme de Bourlatier

www.bourlatier.fr

Sagnes-et-Goudoulet

“Quelle claque ! Perchée sur la montagne ardéchoise, cette ferme typique de la région est en excellent état, on voyage dans le temps. L’architecture est incroyable”, éclaireurs Lydie & Maxime Baude - Le Caillou aux Hiboux

• Savoie

© Aymeric Coissard

Yoga sur Paddle

https://missesoren.wixsite.com

Aix-les-Bains

“J’ai testé le yoga-paddle sur le lac du Bourget, face à la Dent du Chat, et je vous recommande chaudement Soren qui saura faire de cette séance un moment unique”, éclaireuse Alexandra Debas

• Haute-Savoie

© Christophe Daguet

Les Thermes de Saint-Gervais

www.thermes-saint-gervais.com

Saint-Gervais-les-Bains

“Quel coup de foudre ! Cette eau thermale est incroyable : 6500 ans de voyage à travers les entrailles du Mont-Blanc avant de sortir naturellement chaude à 39 degrés dans ce lieu idyllique”, éclaireuse Ariane - Itinera Magica

• Drôme

@ Marlyse Changeas

Caveau M. Chapoutier

www.chapoutier-ecole.com

Tain-l’Hermitage

“Dégustation de vins M. Chapoutier ! Expérience incroyable avec une sélection de vins absolument délicieux ! Mon préféré, le vin rouge ‘Crozes-Hermitage’”, éclaireuse Louise, Ambrosia_lifestyle

• Isère

© Domaine de Vizille - Musée de la Révolution française

Domaine de Vizille & musée de la Révolution française

https://musees.isere.fr/musee/domaine-de-vizille-musee-de-la-revolution-francaise

Vizille

“Si vous passez du côté de Grenoble, on vous recommande fortement d’aller faire un tour au château de Vizille. Le parc du domaine est tellement beau et majestueux, qu’on y a passé une bonne partie de l’après-midi, ne nous laissant finalement plus le temps de visiter le musée. Tant pis, ça sera une prochaine fois…”, éclaireur Max Zed

• Loire

@ OT Forez-Est

Restaurant Loïc Picamal

www.loic-picamal.com

Violay

“Une belle adresse gourmande ! Tout est réuni pour passer un agréable moment : l’accueil, le service avec le sourire, une belle salle et bien sûr des plats faits maison, raffinés et excellents ! Un restaurant gastronomique avec un menu à partir de 29€. À tester sans hésiter”, éclaireuse Murielle Chadier

• Cantal

© Le Caillou aux Hiboux

Visite du village de Salers

www.salers-tourisme.fr

Salers

“Un joli petit village au riche patrimoine où il est bon de flâner. Gros plus pour la visite guidée lors des Journées Européennes du Patrimoine qui permet d’accéder à des lieux privés aux points de vue magiques (ancien château, presbytère...)”, éclaireuse Julie, La Boucle Voyageuse

• Puy-de-Dôme

La Forêt des Arboris, Expérience Game

www.laforetdesarboris.fr

Aydat

“Au milieu de la forêt des Arboris, nous t’invitons à venir découvrir ce parc de loisirs éco-citoyen, pour les petits et grands. Nous avons eu la chance de découvrir l’escape game ‘L’école des sorciers’. En équipe nous avons résolu les énigmes pour élaborer l’antidote ! L’équipe est super accueillante un réel plaisir de les avoir rencontrés !”, éclaireuses Anais & Sandra, Auvergnates en Vadrouille

Rencontre

Murielle Chadier, éclaireuse native du Beaujolais, met en lumière le département du Rhône…

“Je suis passionnée par la découverte de nouveaux endroits, qu’ils soient proches ou lointains. J’aime me balader en pleine nature, capturer des images et repérer des détails que l’on ne remarque pas toujours. Mais surtout, j’adore partager mes bons plans avec mes proches, afin qu’ils puissent également profiter de ces expériences et mieux encore attraper comme moi le virus de la découverte de la beauté cachée de nos régions. C’est pourquoi j’ai décidé de devenir éclaireur pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, afin de faire découvrir, au plus grand nombre, des pépites du territoire qui sont peut-être méconnues ou négligées. Je suis convaincue que tous les lieux ont leur propre beauté, à condition de savoir observer les détails insolites qui les rendent uniques. Alors, venez explorer la région avec moi et savourer des expériences durables et atypiques !”

En quête d’idées pour vos week-ends en Auvergne-Rhône-Alpes ? Entre bien-être, escapades sportives, gastronomiques ou culturelles, découvrez toutes les pépites qui se cachent près de chez vous !