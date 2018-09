La circulation interdite dans le centre de Lyon dimanche 16 septembre

Le défilé de la Biennale de la danse est de retour dans le centre-ville de Lyon dimanche 16 septembre. Pour des raisons de sécurité, la circulation automobile sera interdite dans une grande partie de la presqu’île.

"Un défilé pour la paix" : après avoir été cantonnée à Gerland en 2016, la Biennale de la danse fait son grand retour dans la presqu'île de Lyon. Le cortège partira des Terreaux pour aller jusqu'à Bellecour et sera sécurisée par un dispositif type "fête des Lumières" (lire ici). Ainsi, de la rue Sala à la rue Sainte-Catherine, le stationnement sera interdit dès 6 heures et la circulation à partir de 13 heures. Ces restrictions resteront valables jusqu'à la fin de la journée. Par ailleurs, les lignes de bus seront déviées et la station A du métro ne sera plus desservie. Le défilé débutera à 14h30.