La Chambre régionale des comptes se félicite et présente son bilan de l'année 2023

La Chambre régionale des comptes (CRC) Auvergne Rhône-Alpes a rendu ce matin, lors d'une conférence de presse, son rapport d'activité 2023.

Ce vendredi 31 mai, la CRC a rendu son rapport pour l'année 2023, au sein de son bâtiment dans le 3e arrondissement de Lyon. Cette institution, composée de 106 agents, a pour rôle de contrôler les comptes et la gestion des collectivités, évaluer les politiques publiques ainsi que le contrôle des actes budgétaires de la région Auvergne Rhône-Alpes.

Les enquêtes menées

La chambre s'est engagée dans de nombreuses enquêtes durant l'année 2023, notamment sur les bilans des aides économiques versées pendant la crise du Covid, l'adaptation des stations de montagne au changement climatique, ou encore les mesures d'accompagnement au Leman Express, en lien avec deux institutions de contrôles suisses.

En 2023, la CRC a également commencé sa première évaluation à la suite de la saisine du président du conseil régional portant sur la politique du matériel ferroviaire dans le cadre des transports express régionaux, à la demande des citoyens.

Une production en hausse

Cette année 2023, la CRC a émis 90 rapports d'observations définitives, même nombre pour les rapports d'observations provisoires, et 31 avis budgétaires. Bernard Lejeune, président de la CRC Auvergne Rhône-Alpes, s'est félicité de ces chiffres, "la chambre a atteint son plus haut niveau de production et une réduction des délais de réalisation à moins d'un an, afin que les élus et les citoyens disposent d'une connaissance la plus actualisée possible des collectivités et organismes contrôlés".

À titre d'exemples, en 2023, plusieurs sites ont fait l'objet de productions de la chambre, comme la société publique locale de Lyon Part-Dieu (Rhône), l'association sportive et la société sportive de Lyon-la Duchère, ou encore l'enquête sur l'adaptation des villes au changement climatique, enquête menée sur la commune de Saint-Etienne (Loire).

C'est aussi durant cette année 2023 qu'a été signé un protocole d'accord relatif à la réalisation de travaux communs entre Lyon et Turin. Cette convention s'applique entre deux institutions de contrôle, la CRC ACA, et la section de contrôle de la Corte dei Conti pour la région Piémont, dans le domaine culturel.

Elle a également procédé par un "audit flash", concernant la commune des Allues (Savoie), et la "société des trois vallées", pour vérifier la mise en oeuvre de recommandations formulées dans ses précédents rapports, à savoir un tarif unique pour tous les usagés des remontées mécaniques.

Bernard Lejeune s'est enthousiasmé de "résultats qui ont été obtenus grâce à l'engagement professionnel et à l'exigence de qualité qui animent les cent six agents de la chambre", ajoutant que "ce rapport d'activité 2023 est le reflet de ce travail collectif".