Le Lyon BD Festival débute, gagnez vos places avec Lyon Capitale !

Partenaire du festival, Lyon Capitale vous fait gagner des invitations pour le Concert dessiné Albin de la Simone X Lewis Trondheim. Vendredi 7 juin de 18h30 à 20h à l'Opéra Underground, 1 place de la Comédie, Lyon 1er (Opéra National de Lyon).

Au programme, Albin de la Simone auteur-compositeur-interprète, et Lewis Trondheim, dessinateur-scénariste-artiste. L'un chante et joue de la musique, l'autre dessine et interprète ce qu'il écoute : un duo magnifique à ne surtout pas rater !

Pour en profiter, envoyez un courriel à invitations@lyoncapitale.fren indiquant votre nom et prénom. Les plus rapides d’entre vous recevront une invitation valable pour 2 personnes. Un message de confirmation vous sera envoyé.

