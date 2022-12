La 10e édition du forum de l'entrepreneuriat organisée à Lyon

Le forum de l'entrepreneuriat revient pour une 10e édition du mardi 6 au mercredi 7 décembre au Palais de la Bourse de Lyon.

Le forum de l'entrepreneuriat souffle sa 10e bougie, l'occasion pour les entrepreneurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes de prendre la lumière durant deux jours, du 6 au 7 décembre, au Palais de la Bourse de Lyon.

Organisé par la chambre de commerce et d'industrie (CCI) Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne, le forum se découpe en plusieurs temps : conférence plénière, challenge de présentation "crash test de 15 minutes pour convaincre", ou encore des rencontres entre entrepreneurs et experts juridiques. Les porteurs de projet pourront notamment trouver des réponses à leurs problématiques juridiques, administratives et financières sur la création d'entreprises, auprès de 380 experts.

🚀 [#entrepreneuriat] Préparez dès maintenant votre visite au Forum de l'Entrepreneuriat de Lyon ⏬

📅 Rendez-vous 6 et 7 décembre 2022 de 9h à 17h30

📍 Palais de la Bourse - Lyon pic.twitter.com/4tZR1VMjcK — Forum de l'Entrepreneuriat (@FDE_Lyon) December 2, 2022

Selon les chiffres de l'Insee, le nombre de créations d'entreprises a augmenté de 14,3 % dans la région aurhalpine en 2021, par rapport à 2020. Les secteurs d'activité autour de la science et de la technique occupent une place de plus en plus importante en Auvergne-Rhône-Alpes. D'après les chiffres de BPI France, 1 686 entreprises liées aux activités scientifiques et techniques ont été créées entre 2021 et 2022 dans la région.