L'usine Béton lyonnais ciblée par des militants écologistes samedi

Le mouvement Youth for climate revendique des actions des pouvoirs publics pour faire cesser les activités de Béton lyonnais.

Dès 6h du matin samedi 4 mars, 60 militants écologistes venus de différentes villes ont bloqué l'entrée de l'usine Béton lyonnais, à Décines.

Ils étaient une soixantaine d'activistes, venus de Grenoble, Marseille, Aix-en-Provence et bien sûr Lyon. Samedi très tôt dans la matinée, des adhérents du mouvement Youth for Climate ont tenu à exprimer leur opposition aux activités de Béton Lyonnais en bloquant son entrée. L'opération s'est déroulée sans gestes de violence. Les militants ont installé des pierres sur le chemin d'accès au site pour empêcher « plusieurs camions de se charger en béton », rapporte Le Progrès.

Selon les informations de BFM Lyon, l'usine Béton lyonnais, installée à Décines-Charpieu, est implantée sur une zone agricole protégée, à proximité d'un captage de captage d'eau potable de la métropole. Des militants auraient été menacés par un salarié de l'usine en voulant accrocher une banderole en haut d'un silo. "Les silos et toutes les machines de ce site ont été installés sans permis de construire", a précisé un militant du mouvement Youth for Climate au micro de BFM Lyon.

Il ne pleut plus. Pourtant, Béton Lyonnais exercé illégalement au-dessus d’une nappe alluviale. Ce matin, les militant•es ont envahi le site et bloqué son activité. L’objectif : appeler les pouvoirs publics à l’action, qui permettent l’accaparement de cette ressource naturelle. pic.twitter.com/jg9gLfI9lE — Youth for Climate Lyon (@YouthfClimateLY) March 4, 2023

Après trois ans de bataille juridique et plusieurs mises en demeure pour non respect des normes environnementales, la justice a donné raison à l'entreprise de béton. Les militants continuent de dénoncer des pratiques néfastes pour l'environnement et la qualité de l'eau. Au bout d'une heure de mobilisation, tous ont quitté les lieux puis ont été interpellés par la police, qui n'a retenu personne en garde à vue.