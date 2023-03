Après trois ans d'interruption en raison du Covid, le salon Art & Hifi revient à Lyon les 11 et 12 mars au NH Hôtel de Lyon Saint-Exupéry.

Les mélomanes en quête de nouvelles sensations sonores pourront profiter de cette 6e édition, organisée à l'Hôtel NH de l'aéroport Saint-Exupéry. Principalement dédié à l'univers de la hifi internationale, pour les personnes soucieuses de trouver un bon système d'écoute, l'événement prévoit des conférences thématiques consacrées au pressage de vinyles, aux tests techniques et à l'univers du rock'n'roll.

Dire Straits à l'honneur

Dimanche 11 mars, une conférence sur l’album historique Brothers in Arms de Dire Straits sera également organisée avec Jean-François Convert, grand spécialiste du rock et auteur de Textes, Blog et Rock'n'roll. L'événement incluera des écoutes comparatives de différents masters de l’album. De quoi ravir les férus de rock des années 80.

Salon Art et Hifi les 11 et 12 mars, NH Hôtel, 915 Rue d’Espagne, 69125 Lyon