L'Université Lyon 1 crée son podcast "Sciences en récits"

Avec le concours des étudiants et étudiantes, mais aussi des chercheurs et chercheuses, l'Université Lyon 1 lance son podcast intitulé "Sciences en récits".

Petite innovation à l'Université Lyon 1. Les étudiantes, étudiantes, chercheurs et chercheuses de l'établissement ont lancé leur podcast intitulé "Sciences en récits". Dans cette émission, il sera question de sciences, technologies, santé mais aussi de sport.

Des épisodes d'une vingtaine de minutes

Tous les deux mois, un épisode racontera pendant une vingtaine de minutes l'histoire des acteurs et des actrices de l'Université Lyon 1. Ils y partageront leurs passions et leur expérience avec les auditeurs. Vous pourrez par exemple découvrir la réception des premières données du rover martien Perseverance, mais aussi la course d’une étudiante en kinésithérapie qui a décroché la médaille d’argent aux JO de Tokyo.

Le premier épisode du podcast se nomme "Chercheuse de vie sur Mars", et il vous emmène à la rencontre de Cathy Quantin-Nataf, enseignante-chercheuse qui a participé à la mission MARS 2020. Elle raconte comment elle a vécu les temps forts de cette mission scientifique historique.

Ils sont notamment disponibles sur le site internet de l’Université Lyon 1.