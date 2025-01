L'Opéra de Lyon part à la rencontre des territoires d'Auvergne-Rhône-Alpes

De janvier à mars 2025, l'Opéra de Lyon s'invite dans les territoires de la région Auvergne-Rhône-Alpes à bord de son "opéra itinérant". L'occasion d'offrir un accès à la culture à un public plus large.

C'est une première à l'échelle nationale. L'Opéra de Lyon, soutenu par la région Auvergne-Rhône-Alpes lance le tout premier "opéra itinérant". Un format inédit, imaginé afin d'offrir aux communes de toute la région un accès facilité à la culture. Le "camion opéra" sillonera le territoire de janvier à mars 2025. L'objectif : partir à la rencontre d'un public. Il proposera son spectacle Le sang des glaciers, imaginé par trois jeunes artistes. Une tournée dans les salles communales et MJC est également prévue en Auvergne-Rhône-Alpes de novembre 2025 à janvier 2026.

L'Opéra pour tous

"A travers ce projet, l'objectif est d'apporter au plus près de nos communes l'excellence de la culture", explique Fabrice Pannekoucke, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Un dispositif imaginé pour les habitants des territoires ruraux et pour ceux qui n'osent, ou ne peuvent pas se rendre à l'opéra. "Grâce à cette initiative, chacun va pouvoir se rendre à l'opéra sans avoir la barrière de l'institution, la pression de bien s'habiller et le prix à payer", détaille Sophie Rotkpopf, vice-présidente déléguée à la culture.

Pour assister au spectacle, il faudra débourser entre dix et quinze euros, un prix réduit, comparé à ceux de l'Opéra de Lyon : "L'idée est d'abolir les frontières de l'opéra. Parfois ce ne sont pas les montagnes et les vallées qui empêchent les spectateurs, mais les moyens financiers", rappelle Richard Brunel, directeur artistique de l'Opéra de Lyon.

Camion Opéra (©Opéra de Lyon)

Un camion de trois étages

Afin d'accéder aux territoires les plus excentrés, les prestations seront réalisées au sein d'un camion. Avec une capacité d'accueil de 97 spectateurs, cet "opéra roulant" composé d'une scène et de gradins commence sa tournée dès le 22 janvier dans la commune de Saint-Germain-les-Fossés.

En un jour et demi le camion se déplie, formant trois étages de gradins et une scène de 6 par 8 mètres. Un dispositif sur mesure explique Richard Brunel : "Nous avons choisi de donner à la mise en scène la surface exacte du camion afin que tout soit parfaitement calibré." Et de poursuivre : "Il y a beaucoup de contraintes à ce montage, mais il est important que l'Opéra de Lyon poursuive son rayonnement international comme local." Le camion dispose également de loges et d'un chapiteau.

Le sang des glaciers

Quant au spectacle proposé, celui-ci abordera le sujet du climat. Joué par un soprano, un baryton, un accordéon, un violoncelle et une harpe, la prestation visuelle et musicale retracera le chemin des algues Sanguina nivaloides. Des algues qui, selon l'histoire présentée, teinteraient de rouge les glaciers. Afin de construire ce projet, les jeunes écrivaines sont partis à la rencontre de spécialistes dont un glaciologue et un biochimiste de l'environnement. En est née l'histoire d'un frère et d'une soeur qui se disputent l'héritage de leur père ressorti des glaciers en raison du réchauffement climatique.

Le spectacle est financé aux deux tiers par la Région à hauteur de 200 000 euros pour 2024 et 200 000 euros pour 2025. Un budget complété par la contribution des territoires accueillant le camion itinérant.

