L'OL s'incline à Paris et laisse le PSG s'envoler au classement

Dans le choc de la 15e journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais s'est incliné 3-1 sur la pelouse du Paris Saint-Germain, laissant l'équipe de la capitale prendre le large en tête du championnat.

C'était un choc qui pouvait permettre à l'OL de regarder le PSG droit dans les yeux. Un match qui pouvait ramener les hommes de Pierre Sage à seulement deux points de la deuxième place. Mais au terme d'une partie maitrisée, c'est finalement le PSG qui s'est imposé 3-1 ce dimanche 15 décembre en clôture de la 15e journée de Ligue 1, prenant le large, seul en tête du championnat.

Et la soirée au Parc des princes ne pouvait pas plus mal débuter pour les Rhodaniens, qui s'avançaient pourtant vers Paris avec une confiance accumulée ces dernières semaines et trois jours après leur belle victoire face à Francfort en Ligue Europa.

L'OL loin du compte

Mais après moins de 15 minutes de jeu, les hommes de Pierre Sage, qui avaient décidé de faire tourner en attaque, laissant Lacazette et Fofana sur le banc au coup d'envoi, étaient menés 2-0 avec des buts de Dembélé et Vitinha (sur penalty). 15 petites minutes et le PSG caracolait déjà en tête face à une équipe lyonnaise trop fébrile et trop imprécise.

Si Mikautadze, juste avant la pause, a redonné espoir aux Lyonnais, magnifiquement servi par une passe splendide de Cherki, l'OL n'a jamais été en mesure de renverser ce PSG là. Trop inoffensifs après la pause, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont été largement dominés (32% de possession seulement). Les entrées en jeu d'Alexandre Lacazette et de Malick Fofana, n'ont rien changé.

Cap sur la Coupe de France

Si on pensait que le suspense de cette Ligue 1 était cette année au rendez-vous, avec un quatuor d'équipe (Marseille, Monaco, Lille et Lyon) prêt à en découdre avec l'ogre parisien, ce weekend a peut être rappelé à tous qu'en France il y a le PSG et les autres. Après cette victoire face aux Lyonnais, le PSG possède désormais 7 points d'avance en tête de la Ligue 1. L'OL reste 5e du championnat, à 5 points de Marseille, deuxième.

Pour tenter de finir l'année en beauté, l'OL se tournera dès le weekend prochain vers la Coupe de France et l'Entente Feignies-Aulnoye. Avant de retrouver la Ligue 1 dès le 4 janvier prochain, en accueillant Montpellier au Groupama Stadium.