L'OMS ouvre à Lyon son Académie pour former des soignants du monde entier

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) inaugure mardi à Lyon son Académie, où les soignants du monde entier pourront se former aux dernières avancées de la médecine et se préparer aux prochaines urgences sanitaires.

C'est une Académie où devrait se former les soignants du monde entier, qui va être inauguré cette semaine à Lyon, à Gerland. Le chef de cette puissante agence de l'ONU, Tedros Adhanom Ghebreyesus, et le président Emmanuel Macron sont annoncés sur le nouveau campus de 11.000 m2, situé dans le "biodistrict" de Gerland.

L'objectif pour l'OMS est d'y former 16.000 personnes par an, à l'aide de technologies avancées comme la réalité virtuelle et l'intelligence artificielle. Le sous-sol de son bâtiment aux lignes futuristes permet quant à lui de conduire des exercices de simulation à grande échelle.

Une plateforme numérique permettra de toucher un public plus large : l'OMS vise trois millions d'apprenants d'ici 2028, grâce à des cours en ligne dans les six langues officielles de l'organisation : l'anglais, l'arabe, le français, le chinois, l'espagnol et le russe.

Surveillance épidémiologique, gestion des urgences sanitaires, prise en charge de victimes en grand nombre...: les formations, d'une vingtaines d'heure en moyenne, s'adressent d'abord aux professionnels de santé (médecins, infirmiers, pharmaciens...) mais aussi aux agents de l'OMS, aux chercheurs et aux décideurs du secteur.

Bonnes pratiques

L'idée de cette Académie, qui remonte à 2019, part du constat que le monde n'atteindra sans doute pas les objectifs de développement durable en matière de santé fixés pour 2030. Autre constat : "mettre en œuvre des consignes sanitaires nouvelles en matière de santé prend souvent une décennie, alors que la base de connaissances médicales double tous les trois mois", relève l'organisation dans un dossier de presse.

De là est née l'idée de renforcer la formation continue des soignants, afin d'harmoniser leurs connaissances des avancées scientifiques et les aider à les intégrer dans leurs pratiques. "La pandémie de Covid-19 a réaffirmé ce besoin", souligne le Dr Tedros, cité dans ce document. Et les épidémies actuelles de mpox, Marburg ou H5N1 rappellent l'urgence de se préparer à la prochaine catastrophe sanitaire.

Dans ce contexte, la formation initiale et "les cours dans des salles de classe ne peuvent plus répondre seuls aux enjeux du futur", note le patron de l'OMS. L'Académie de Lyon doit également "participer à la rétention du personnel de santé", a ajouté lors d'une présentation à la presse son directeur exécutif, David Atchoarena.

Malgré des efforts significatifs, et l'existence de 65 millions de professionnels de santé dans le monde, il y a toujours un "déficit" planétaire de soignants qui devrait être de l'ordre de dix millions en 2030, selon l'OMS.

"Lyon, ce n'est pas par hasard"

Outre sa trentaine d'"encadrants" et leurs élèves, l'Académie de l'OMS accueillera aussi des chercheurs et des conférences pour favoriser les échanges. Situé sur le pôle de recherches en technologies de Lyon, où l'organisation avait déjà un bureau, le campus est entouré de groupes pharmaceutiques comme Sanofi Pasteur et d'établissement scientifiques de pointe comme le laboratoire P4 Jean Mérieux ou le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC).

"Lyon, ce n'est pas par hasard. C'est vraiment un investissement historique du fait des acteurs locaux, diversifiés et très impliqués", souligne Anne-Claire Amprou, ambassadrice pour la France en Santé Mondiale.

L'inauguration du campus s'accompagne d'ailleurs d'une cinquantaine d'évènements visant à faire découvrir au public l'expertise lyonnaise et française en la matière. La France, dont le président a beaucoup milité pour que cette Académie s'implante à Lyon, l'a financée à hauteur de 120 millions d'euros.

Pour son fonctionnement à moyen-terme, l'OMS compte mobiliser d'autres Etats-membres, le secteur privé et des fondations.