L'OL s'impose à Auxerre et se rapproche du podium

Au terme d'un match maitrisé, l'Olympique Lyonnais s'est imposé 3-1 sur la pelouse d'Auxerre en clôture de la 29e journée de Ligue 1. Une victoire qui permet aux joueurs de Paulo Fonseca de rentrer dans le top 4, à un petit point du podium.

A quatre jours de son match retour de Ligue Europa sur la pelouse de Manchester United, l'OL s'est imposé ce dimanche soir, à Auxerre, en clôture de la 29e journée de Ligue 1. Une victoire méritée, au terme d'un match maitrisé de bout en bout par les Rhodaniens, qui permet à l'OL de s'installer dans le top 4, à seulement un point du podium.

Seuls Monaco et Strasbourg, en championnat, et Dunkerque en Coupe de France, ont réussi jusqu'à présent cette saison à s'imposer au stade Abbé-Deschamps. L'Olympique lyonnais, qui enchaîne une deuxième victoire consécutive après celle acquise contre Lille (2-1), le 5 avril, compte 51 points, à une longueur de Marseille (3e) et une unité de mieux que Lille (4e) et Strasbourg (5e).

Malgré une domination en première période, il aura fallu attendre le retour des vestiaires pour voir l'OL prendre l'avantage, sur penalty, grâce à Georges Mikautadze. L'international géorgien, magnifiquement servi par Tolisso en profondeur a provoqué un penalty qu'il s'est chargé lui même de transformer (54e).

Manchester avant le derby

Moins de dix minutes après, Rayan Cherki a porté le score à 2-0, une nouvelle fois servi par Corentin Tolisso, auteur une nouvelle fois d'un match très solide (62e). Cherki, qui avait égalisé au bout du temps additionnel le 10 avril contre Manchester, est impliqué sur seize buts (6 buts, 10 passes) depuis l'arrivée de Fonseca, le 31 janvier.

En fin de partie, Lassine Sinayoko a réduit l'écart en marquant à bout portant après que Thiago Almada a tardé à dégager le ballon (77e) avant qu'Alexandre Lacazette, servi par Mikautadze, n'ajoute un troisième but pour Lyon (3-1, 84e).

Dans une période avec quatre matches en dix jours et un match face à l'AJA intercalé entre les deux rencontres de quart de finale européen contre Manchester United, l'entraîneur Paulo Fonseca avait annoncé qu'il opérerait plusieurs changements. Après son déplacement européen, jeudi, l'OL ira jouer le derby à Saint-Etienne, dimanche.

Fonseca a fait tourner

Ainsi, Ainsley Maitland-Niles, Clinton Mata et Nicolas Tagliafico étaient remplaçants, suppléés par Saël Kumbedi, Duje Caleta-Car et Vinicius Abner en défense tout comme Paul Akouokou et Jordan Veretout, titulaires contre MU, ont été laissés sur le banc.

Nemanja Matic, qui n'avait pas joué contre les Red devils, était cette fois-ci au coup d'envoi, associé dans l'entrejeu à Corentin Tolisso dans un 4-4-2 avec Cherki et Thiago Almada sur les côtés et Mikautadze et Lacazette en pointe.

Cette victoire permet à l'OL de parfaitement préparer son match retour à Manchester. Les Lyonnais espèrent surfer sur cette belle dynamique en championnat pour poursuivre leur route en Europa.