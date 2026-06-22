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Université Lyon 1
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Cinq enseignants-chercheurs de Lyon 1 nommés membres de l'IUF

  • par Loane Carpano

    • Cinq universitaires-chercheurs de l'Université Lyon 1 seront membres de l'Institut Universitaire de France (IUF) à compter d'octobre prochain.

    Cinq enseignants-chercheurs de l'Université Lyon 1 ont été nommés membres de l'Institut Universitaire de France (IUF) par le ministre de l'enseignement Supérieur de la Recherche et de l'Espace. Parmi eux, trois ont été nommés membres séniors et deux membres juniors. Ces derniers seront officiellement membres à compter du 1er octobre prochain, et ce, pendant cinq ans.

    Pour rappel, l'IUF a pour mission de favoriser le développement de la recherche de haut niveau dans les universités et de renforcer l'interdisciplinarité.

    Membres séniors

    • Philippe Chevalier, membre de l’Institut NeuroMyogène
    • Catherine Journet-Gautier, membre du Laboratoire des Multimatériaux et Interfaces
    • Christophe Lecuyer, membre du Laboratoire de Géologie de Lyon

    Membres juniors

    • Erwin Dehouck, membre du Laboratoire de Géologie de Lyon
    • Lucie Merlier, membre du centre d’énergétique et de thermique de Lyon

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