Cinq enseignants-chercheurs de Lyon 1 nommés membres de l'IUF

Cinq universitaires-chercheurs de l'Université Lyon 1 seront membres de l'Institut Universitaire de France (IUF) à compter d'octobre prochain.

Cinq enseignants-chercheurs de l'Université Lyon 1 ont été nommés membres de l'Institut Universitaire de France (IUF) par le ministre de l'enseignement Supérieur de la Recherche et de l'Espace. Parmi eux, trois ont été nommés membres séniors et deux membres juniors. Ces derniers seront officiellement membres à compter du 1er octobre prochain, et ce, pendant cinq ans.

Pour rappel, l'IUF a pour mission de favoriser le développement de la recherche de haut niveau dans les universités et de renforcer l'interdisciplinarité.

Membres séniors

Philippe Chevalier, membre de l’Institut NeuroMyogène

Catherine Journet-Gautier, membre du Laboratoire des Multimatériaux et Interfaces

Christophe Lecuyer, membre du Laboratoire de Géologie de Lyon

Membres juniors

Erwin Dehouck, membre du Laboratoire de Géologie de Lyon

Lucie Merlier, membre du centre d’énergétique et de thermique de Lyon

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