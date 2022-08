L'Isère bascule en vigilance jaune canicule

L'Isère a été placée ce samedi en vigilance jaune canicule. Les températures pourraient atteindre 36 à 38°C dans les prochains jours.

Actuellement, le feu fait toujours des ravages sur les contreforts du massif de la Chartreuse, au-dessus de Voreppe et de La Buisse. Outre les flammes, l'Isère est aussi touchée par la canicule. Ce samedi, le département a été placé sous vigilance jaune à ce sujet par Météo France. Les températures pourraient atteindre 36 à 38 °C dans les prochains jours.

A ce stade, aucune mesure de restriction n'a été prise. Laurent Prévost, le préfet de l'Isère, a tenu néanmoins à rappeler par un communiqué les gestes à effectuer pour se préserver de la chaleur. "Buvez régulièrement de l’eau sans attendre d’avoir soif, rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps plusieurs fois par jour, mangez en quantité suffisante. Ne consommez pas d’alcool, ne sortez pas aux heures les plus chaudes, et passez plusieurs heures par jour dans un lieu frais." Il est également conseillé de maintenir son logement au frais, de porter un chapeau et des vêtements légers lors des sorties, d'éviter les efforts physiques et aussi de prendre des nouvelles de ses proches régulièrement.

Une attention particulière doit être prêtée aux personnes vulnérables (personnes âgées de plus de 65 ans, nourrissons, jeunes enfants de moins de 4 ans, personnes handicapées ou malades à domicile, personnes dépendantes). Et la Préfecture d'insister : : “prenez des nouvelles des personnes âgées, isolées, ou souffrant de maladies chroniques que vous connaissez ou rendez-leur visite deux fois par jour. Accompagnez-les dans un endroit frais. En cas de maladie ou de troubles du comportement, appelez un médecin, et si vous avez besoin d’aide, appelez la mairie.”