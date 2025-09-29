Actualité
vue panorama lyon
@Guillaume Lamy

L'entreprise lyonnaise ACI Group placé en redressement judiciaire

  • par La Rédaction avec AFP

    • La société holding du groupe de sous-traitance mécanique ACI Group, qui compte 1.600 salariés, a été placée en redressement judiciaire jeudi par le tribunal de commerce de Lyon, ont indiqué les dirigeants dimanche à l'AFP.

    Le président et le directeur général du groupe ont tous deux confirmé le placement en redressement judiciaire de la société ACI Group, après une information du quotidien Les Echos, tout en précisant qu'"il ne s'agit que de la holding financière du groupe et pas les dizaines d'autres sociétés qui portent les activités industrielles et fonctionnent normalement".

    Depuis sa création en 2019, le groupe rhônalpin, fondé et dirigé par Philippe Rivière et Patrice Rives, a racheté plus d'une trentaine de sociétés, pour nombre d'entre elles à la barre de tribunaux de commerce.

    Au cours du mois de septembre ACI Group a fait marche arrière dans deux opérations de croissance externe sur lesquelles il était intéressé : le rachat du fabricant sarthois de cartes électroniques Belink Solutions (140 salariés) et la reprise partielle du métallurgiste mosellan NovAsco (750 salariés). Philippe Rivière, président et actionnaire majoritaire du groupe qui compte 1.400 salariés en France, a annoncé à l'AFP qu'il va "faire appel de la décision rendue jeudi par le tribunal", sur fond de désaccord avec le directeur général Patrice Rives, également actionnaire minoritaire.

    Un représentant des salariés, délégué syndical CGT, a pour sa part dénoncé une "gestion opaque" d'ACI Group. La société prévoit de réaliser un chiffre d'affaires proche de 150 millions d'euros sur l'exercice 2025 (clôture fin septembre).

    
    
