L'enseigne chamoniarde RockyPop s'exporte à Marseille

L’enseigne haut-savoyarde RockyPop, spécialisée dans la restauration, l’hôtellerie et le divertissement, descend de la montagne.

La marque hôtelière RockyPop, qui a vu le jour dans la Vallée de Chamonix, connue pour son concept mêlant hébergement et lieux de vie animés, univers décontracté à la décoration pop et colorée s’apprête à ouvrir son premier établissement dans le sud de la France. C'est son quatrième établissement, avec ceux des Houches-Chamonix, de Flaine et de Grenoble.

Situé rue du Rouet, à Marseille, cet hôtel quatre étoiles proposera 96 chambres sur une superficie totale de 5 000 m². Il y aura également un restaurant proposant trois cartes (brasserie, cuisine italienne et méditerranéenne), une terrasse en rez-de-chaussée, un rooftop de 80 m² avec vue sur Notre-Dame de la Garde, une salle de sport, deux salles de karaoké ainsi qu’une salle de jeux (arcade, ping-pong, baby-foot). Lorsqu'on découvre ce projet, tout fait penser au concept du « Mama Shelter », qui avait lui aussi choisi Marseille pour ouvrir sa première adresse.

Cette ouverture constitue une avancée majeure pour le groupe haut-savoyard, qui étend ainsi son empreinte. En rachetant l’ancien hôtel Citadines Marseille Castellane, RockyPop confirme sa volonté d’étendre son concept au-delà des montagnes. Alors que les réservations sont ouvertes depuis septembre, le groupe espère accueillir ses premiers clients dès l’été 2025.