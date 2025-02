La ministre de l'Éducation, Élisabeth Borne, en visite à Lyon et Villeurbanne ce jeudi

L'ancienne Première ministre Élisabeth Borne sera en déplacement à Lyon et Villeurbanne, ce jeudi 20 février, pour discuter notamment de la sécurisation des écoles.

Jeudi 20 février, dans l'après-midi, la ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche est attendue à Lyon et Villeurbanne pour une visite sur les thèmes de la sécurisation des écoles et des établissements, ainsi que de la prévention de la déscolarisation.

Elisabeth Borne sera d'abord accueillie à la cité scolaire Lacassagne, dans le 3e arrondissement lyonnais où elle ira à la découverte d'une classe relais destinée aux élèves poly-exclus. À 16h20, elle se rendra à la mairie de Villeurbanne pour un temps d'échange avec les élus, acteurs locaux et représentants de l'Éducation nationale sur la question de sécurisation des établissements.

