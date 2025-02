Depuis 2021, Plus de 2 millions de colis ont été livrés en cargo-vélo dans la Métropole de Lyon en marge du programme colisActiv'.

Depuis 2021, la Métropole de Lyon fait parti du programme national ColisActiv'. Un dispositif visant à diminuer les émissions de gaz à effets de serre par la livraison de colis en vélo-cargo. Mercredi 19 février, soit près de quatre ans après le lancement du service, la Métropole de Lyon a annoncé avoir atteint le seuil des deux millions de colis livrés à vélo.

Ce dispositif porté par SOFUB' (l'une des filiales de la Fédération française des usagères et des usagers de la bicyclette), permet aux opérateurs de toucher une prime à chaque colis livré en vélo. Cofinancé par la Métropole, celle ci vient directement réduire le coût des livraisons, poussant ainsi les chargeurs à privilégier la cyclologistique et à réduire leur empreinte carbone. Un dispositif permettant également aux livreurs de s'adapter, face à l'application de la ZFE et au déploiement de la zone à trafic limité en Presqu'île dés juin 2025.

48 crèches livrées en vélo-cargo

La Ville de Lyon a notamment fait le choix de privilégier ce service pour la livraison de 48 de ses crèches et cinq de ses relais petite enfance. Face à ce succès, la Métropole a affirmé poursuivre l'initiative et son partenariat avec SOFUB'. Elle annonce également prendre désormais en compte 100% des primes allouées aux opérateurs.

