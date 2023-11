L'Asvel en déplacement à Bourg-en-Bresse

Après une défaite sur le fil contre le Bayern Munich en Euroligue jeudi dernier (100-101), l'Asvel voudra se racheter en championnat à Bourg-en-Bresse, ce dimanche 26 novembre à 19 heures.

Leur dernière rencontre remonte à mai 2023 dans le cadre de la phase retour de Betclic Élite et s'était soldée par une victoire de l'Asvel (82-85). Trois mois plus tôt, Lyon-Villeurbanne s'était déjà imposé face à Bourg-en-Bresse en remportant la Leaders Cup pour la première fois de son histoire.

Cette fois-ci l'Asvel et son nouvel entraîneur, Gianmarco Pozzecco, se déplacent à Bourg-en-Bresse à 19 heures dans le cadre de la 13e journée de Betclic Elite. Un match important pour les deux équipes qui restent toutes les deux sur une victoire lors la dernière journée. Fait étonnant : les deux formations, respectivement 4e et 3e du championnat, ont exactement le même pourcentage de victoires (66, 7 %) avec huit matchs gagnés dont cinq succès à domicile et trois à l'extérieur.

