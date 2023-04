La coordination des opposants au projet d'autoroute A45 entre Lyon et Saint-Etienne a signé une tribune vendredi sur le site Reporterre, pour soutenir les opposants à l'A69.

La coordination des opposants à l'A45, citoyens mobilisés contre le projet de deuxième autoroute entre Lyon et Saint-Étienne, ont tenu à exprimer leur soutien à un projet de mobilisation citoyenne similaire. Ces 22 et 23 avril, des citoyens se réunissent en effet pour affirmer leur opposition au projet d'autoroute A69 entre Toulouse et Castres. La coordination contre l'A45 se joint par ailleurs aux mobilisations contre le contournement est de Rouen A133/A134, prévues du 6 au 8 mai.

"Nous nous sommes mobilisés sans relâche"

Sur le site Reporterre, la coordination citoyenne a publié une tribune à ce sujet, vendredi 21 avril : "Nous nous sommes mobilisés sans relâche pendant des années pour empêcher la construction de l’A45, une deuxième autoroute payante et parallèle à l’autoroute existante et gratuite, entre les faubourgs de Lyon et Saint-Étienne. [...] Il est temps de mettre en déroute ces projets sinistres et surannés. Plein et entier soutien à celles et ceux qui, comme nous, veulent protéger et faire prospérer la vie et s’opposent, avec la plus grande détermination qui soit, aux forces de destruction", écrivent les signataires.

En juillet 2020, la coordination des opposants à l'A45 a vu ses revendications aboutir. Le projet de liaison autoroutière entre Saint-Etienne et Lyon a été abandonné, et le délai de validité de la Déclaration d'Utilité Publique de l'A45 expirait le 16 juillet à minuit, après des décennies de mobilisation.