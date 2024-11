Dans une vidéo postée sur son compte Instagram, l'ancienne animatrice et actrice Cécile Siméone a raconté avoir reçu un coup de poing par un cycliste, vendredi 14 novembre à la Mulatière.

Cécile Siméone a encore la voix tremblotante en racontant sur son compte Instagram, la mésaventure qui lui est arrivée la veille. "Quand je vous en parle, ça me brasse encore", souffle-t-elle. Alors qu'elle circulait en voiture sur le chemin de Fontanières à La Mulatière, vendredi 15 novembre, l'ancienne animatrice, aujourd'hui décoratrice d'intérieur, a eu une violente altercation avec un cycliste.

"Je ne pensais pas me faire frapper un jour pour rien, je n'en reviens toujours pas".

"Je dépasse un cycle et je le vois s'agiter dans mon rétroviseur. Je me dis 'il doit pas être content, il a dû estimer que je suis passée trop près de lui', ce qui n'est absolument pas le cas", affirme-t-elle. Arrivée au feu rouge au bout de ce chemin sinueux, le cycliste l'aurait alors dépassée avant de poser son vélo sur le pare-choc de la voiture. "Moi j'ai pas peur, donc j'ouvre ma fenêtre et je lui demande 'Qu'est-ce que vous faites?' et ce monsieur m'a frappée [...] J'ai pris un coup de poing dans l'oreille", raconte-t-elle, encore choquée.

Elle en appelle aux collectivités

Ce genre d'incivilités entre usagers de la route n'est pas rare, estime l'ancienne animatrice. Aussi, elle en appelle à la responsabilité des collectivités. "Y a des choses horribles qui se passent parce que nos villes sont mal foutues", considère-t-elle, avant de faire le parallèle avec Lyon où sa boutique est installée : "Lyon, ça devient une ville piétonne donc on est train de vivre ça, on entend des gens se hurler dessus".

Frustrée de ne pas pouvoir porter plainte contre le cycliste, faute de pouvoir l'identifier, la native d'Oullins suggère de "légiférer" pour mettre "des plaques d'immatriculation aux vélos".

