Depuis quatre ans, le Lyonnais Etienne Millerioux fabrique des savons très originaux, inspirés des cépages du vin et reproduisant les bienfaits de la vigne.

Chardonnay, gamay, sauvignon ou encore pinot noir... Ne vous laissez pas avoir par l'étiquette si vous passez devant le stand de la marque Vie-gne ce week-end au marché d'artisans et de créateurs d'ID.d'Art, à la Sucrière de Lyon. En effet, il n'est pas question de vin mais bien de savons aux parfums de cépages. Une idée originale qui est sortie de la tête d'Etienne Millerioux, il y a quatre ans. Cet ingénieur de formation, passionné par le vin, s'est inspiré de "son jeu favori en famille", à savoir la découverte des arômes d'un vin pour produire ses savons.

Avec des extraits de fruits ou de fleurs, il tente de reproduire les notes d'un vin, avec l'aide d'une parfumeuse installée à Grasse. Mais attention : "ça ne sent pas le vin ou l'alcool", assure le créateur de Vie-gne. Ainsi son savon Chardonnay sera composé avec de la pomme, de la poire, des fleurs blanches, de la vanille et même de la brioche.

Avec du marc de raisin réutilisé

Soucieux de proposer un produit éco-responsable et d'accentuer le lien avec le vin, Etienne Millerioux utilise du marc de raisin bio pour fabriquer ses savons dans son local de Caluire-et-Cuire. Souvent jeté et parfois utilisé en distillerie, sa marque Vie-gne propose une nouvelle façon d'utiliser ces résidus de raisin. "Le marc, c'est un déchet pour les viticulteurs. Nous on vient le revaloriser", explique-t-il. Une démarche qui lui a d'ailleurs valu l'obtention du label "Lyon, Ville équitable et durable" en 2023.

Ce marc de raisin a un double intérêt pour le savonnier. En effet, c'est dans celui-ci que l'on trouve les polyphénols, une famille de molécules organiques connue pour ses vertus antioxydantes naturelles. "Teint éclatant, effet anti-âge ou encore protections de la peau contre les agressions extérieures", la liste des bénéfices de cet antioxydant est longue. A plus d'un mois de Noël, voilà une belle idée de cadeau pour les amateurs de vin.