L'agenda du préfet du Rhône du 18 au 24 octobre

Le préfet du Rhône, Pascal Mailhos, a dévoilé ses déplacements et rencontres pour la semaine du 18 au 24 octobre.

Lyon Capitale a choisi de vous partager, chaque semaine, l'agenda du préfet du Rhône pour participer à la transparence de la vie publique. Retrouvez ci-dessous les rendez-vous de Pascal Mailhos pour la semaine.

Lundi 18 octobre

- Entretien avec Danièle Cazarian, Députée du Rhône

- Entretien avec Wendy Lafaye, Présidente de la Mission Locale de Clermont Métropole et Volcans

- Entretien avec Grégory Doucet, Maire de Lyon

- Réunion relative à la sécurité de la ville de Lyon, en présence de Grégory Doucet, Maire de Lyon et de Nicolas Jacquet, Procureur de la

République de Lyon

- Entretien avec Stanislas Bourron, Directeur Général des collectivités locales (DGCL)

- Présentation officielle de la convention d’objectifs du Pôle de Ressources pour l’Éducation Artistique et Culturelle (PREAC) d’Auvergne-Rhône-Alpes

Mardi 19 octobre

- Comité des directeurs de la Cité administrative d’État

- Entretien avec Frédéric Aguilera, Maire de Vichy

- Réunion de travail relative au transport ferroviaire, en présence de Alain Thauvette, Directeur régional des Trains Express Régionaux (TER)

Auvergne-Rhône-Alpes

Mercredi 20 octobre

- Entretien avec Pierre Dubreuil, Directeur général de l’Office français de la Biodiversité (OFB)

- Visite du Port Edouard Herriot en présence de Laurence Borie-Bancel, Présidente du directoire de la Compagnie Nationale du Rhône (CNR)

Jeudi 21 octobre

- Entretien avec Yves Blein, Député du Rhône – Préfecture

- Visite de l’Agence nationale pour la formation professionnelle (AFPA) de Vénissieux

- Réunion relative aux projets d’infrastructures et de mobilité en Auvergne- Rhône-Alpes en présence des membres du Conseil d'orientation des infrastructures (COI) et de Frédéric Aguilera, Vice-président des transports du Conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes