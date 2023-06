L'actualité de l'immobilier lyonnais en bref

Pour connaître les dernières infos de l'immobilier de Lyon en un coup d'oeil.

82 logements à la Croix-Rousse

Le promoteur parisien GCC IMMOBILIER va poser la première pierre du programme Les Jardins de Clémence au cœur du quartier de la Croix-Rousse, dans le 4e arrondissement à Lyon, en juin. L’opération propose une résidence mixte étudiante et intergénérationnelle dans un ancien Ehpad des Petites Sœurs des pauvres. Au total, 82 appartements devraient être construits après la réhabilitation de trois bâtiments. La typologie des logements va du studio de 18 m2 au T4 de 86 m2.

La taxe foncière de Lyon devant la justice

L’Union nationale des propriétaires immobiliers (UNPI) de Lyon annonce attaquer en justice “la délibération de la Ville de Lyon, du 9 mars dernier, augmentant de près de 16 % la taxe foncière, revalorisation par l’État comprise”. Dans les faits, Grégory Doucet avait annoncé une hausse de 9 % de cet impôt local. Une augmentation jugée “raisonnable” par l’édile, qu’il avait justifiée par l’inflation, la crise énergétique et le désengagement de l’État. Parmi les points contestés par les représentants des propriétaires : “la légalité de la délibération” pour “non-respect de la procédure”.

Les notaires du Rhône inquiets pour les propriétaires

Séverine Girardon, l'ancienne présidente de la chambre des notaires du Rhône, sur le plateau de l’émission “6 minutes chrono” de Lyon Capitale, a souligné la situation délicate dans laquelle se trouvent les propriétaires. Elle pointe une “accumulation des législations qui entrent en vigueur en même temps”. Dans le viseur : l’encadrement des loyers à Lyon et Villeurbanne, l’obligation de réaliser un audit énergétique, le calendrier des locations selon la note de performance énergétique… “Il me semble que le propriétaire ou le futur propriétaire immobilier est assez maltraité par les pouvoirs publics”, conclut-elle.

3 800 m2 cours Verdun-Rambaud

Demathieu Bard Immobilier annonce réaliser le nouveau campus lyonnais de l’école Ynov, préparant aux métiers du digital. Dans le 2e arrondissement de Lyon, sur la Presqu’île, à l’angle du cours Verdun-Rambaud et de la rue Claudius-Collonge, le projet représente 3 800 m2 de surface, avec deux bâtiments reliés par un escalier et de grandes terrasses. Les premiers étudiants intégreront la nouvelle construction dès la rentrée 2023. Au total, un budget de 9 millions d’euros est prévu pour ce projet situé près de la gare de Perrache.

La fin des travaux de la place Chardonnet

C’est bientôt la fin du réaménagement de la place Chardonnet dans les pentes de la Croix-Rousse, annoncent conjointement la Métropole et la Ville de Lyon. Entrepris en avril 2022, les travaux avaient pour objectif de redonner la priorité aux piétons. L’espace était auparavant essentiellement occupé par des parkings. Ils laissent place à 240 m² de végétalisation. Le projet a également permis de rénover les façades, le monument central de la place, les murs de soutènement et la protection des voûtes de la montée du Perron. Pour mémoire, le site fait partie du périmètre Unesco de Lyon.

Un nouveau directeur général chez Perspectives

Le groupe Perspectives, acteur du secteur de la construction de maisons individuelles depuis 1988, annonce la nomination de Damien Teyssier en tant que directeur général. Basé à Saint-Priest, le groupe est animateur du réseau de constructeurs Maisons Arlogis. Après quinze ans dans l’immobilier et dix années dans la construction de maison, Damien Teyssier aura pour mission d’inscrire durablement Maisons Arlogis sur le marché de la maison sur mesure en France. Pour rappel, le constructeur réalise plus de 500 maisons par an et s’appuie sur un réseau de vingt agences.