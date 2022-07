Lyon : dernier convoi d’aide humanitaire pour l’Ukraine 

Vendredi 8 juillet, les bénévoles de l'association "Lyon-Ukraine" ont chargé et envoyé le dernier camion d’aide humanitaire pour le pays : 19 tonnes de médicaments et de nourriture.

Depuis le début du conflit en Ukraine, les bénévoles de l'association "Lyon-Ukraine" ont déjà envoyé plus de 300 tonnes d’aide humanitaire en territoire occupé.

Vendredi 8 juillet, le 23e camion est parti de Lyon, direction l'Ukraine, à 2 400 kilomètres plus à l'est, à Ivano-Frankivsk et Stryi (oblast de Lviv). Au total, la cargaison s’élevait à 19 tonnes, principalement des médicaments et de la nourriture.

A l’arrivée du camion, l’aide humanitaire a été triée dans de plus petits véhicules et acheminée directement vers les zones rouges de guerre.

Les organisateurs ont expliqué que dès le début du conflit, ils avaient décidé d’envoyer des camions en Ukraine avec des plaques d'immatriculation ukrainienne pour non seulement faciliter le passage à la frontière, mais aussi permettre de contacter directement les organisations à l’intérieur du pays, via le chauffeur du camion, Ukrainien et ayant des contacts sur place. Une "preuve concrète" de la mise en œuvre de la chaîne de distribution de l’aide humanitaire a ainsi été mise en place. Pour confirmer la réception de l’aide, à chaque point de distribution, les "récepteurs" immortalisait le convoi humanitaire par des photos.

Aujourd’hui en raison de la baisse du flux d’aide humanitaire, et avec l’augmentation des prix du carburant, l’organisation lance un appel général. Elle incite les Lyonnais, les habitants de la métropole de Lyon, les hôpitaux, les pharmacies et les entreprises à envoyer des dons (médicaments, nourriture, produits de première nécessité).

Informations pratiques :

L’adresse de l’association : 26 rue Notre-Dame, Lyon 6e

L’adresse de l’entrepôt : 41 boulevard Marcel Sembat, Vénissieux (ouvert uniquement les jeudis de 14h à 18h)

Pour joindre Lyon Ukraine : 06 01 56 22 54

Le site de l’organisme : association Lyon-Ukraine