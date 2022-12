L'actualité de l'immobilier à Lyon en 1 minute

Pour tout savoir de l'actualité du marché immobilier de Lyon en quelques instants, Lyon Capitale fait la synthèse des dernières annonces (promoteurs, investissements...). 3 500 m2 pour une école à Vaulx-en-Velin

Olivier Dugrip, recteur de l’académie de Lyon, et Hélène Geoffroy, maire de Vaulx-en-Velin et vice-présidente de la Métropole de Lyon, étaient présents ce 17 novembre pour l’inauguration de l’école franco-américaine Katherine-Johnson – du nom de l’astrophysicienne de la Nasa – au sud de Vaulx-en-Velin. Un projet soutenu par les promoteurs Marignan et Icade. Au total, 3 636 m² de surface de plancher dédiés aux quinze nouvelles classes, dont une bibliothèque, un pôle périscolaire, un pôle réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficulté.

Immobilier : "Villeurbanne a pris 49% en 5 ans" (vidéo)

8 000 m2 en Befa au Carré de Soie

C’est le début des travaux du nouveau programme de bureaux Eastwood dans l’est de Lyon au Carré de Soie. Un projet porté par le promoteur DCB International qui annonce avoir signé un bail en l’état futur d’achèvement (Befa) avec l’établissement lyonnais Technip Energies, société experte dans l’ingénierie pour l’industrie de l’énergie, de 15 000 salariés. Elle occupera ainsi 8 000 m2 de bureaux. Pour mémoire, le programme comporte deux immeubles et la livraison est prévue au deuxième trimestre 2024.

Baisse des prix de l'immobilier lyonnais : "le marché ne va pas s'effondrer"

Des logements sociaux dans quatre communes

Quatre nouvelles communes de la métropole de Lyon devront intégrer une part minimale de logements sociaux pour toute nouvelle construction d’habitations. Dans le cadre de la troisième modification de son plan local d’urbanisme, la Métropole de Lyon a conclu avec les communes de Chassieu, Curis-au-Mont-d’Or, Saint-Germain-au-Mont-d’Or et Vénissieux un accord sur la création d’un secteur de mixité sociale (SMS). “Des communes qui n’étaient pas engagées dans la construction de tels logements”, a tenu à rappeler Renaud Payre, vice-président de la Métropole chargé de l’habitat.

Immobilier à Lyon 8 : "À partir de 3000 euros/m2 pour une résidence avec balcon"

Les prix lyonnais à la baisse

La chambre des notaires du Rhône a publié ses chiffres sur les avant-contrats de la rentrée, pris entre juillet et août. Si, à l’échelle de la métropole, les prix stagnent à +0,1 % avec un prix médian à 3 730 €/m², ceux de Lyon intramuros marquent le pas : -0,7 % avec un prix médian à 5 260 €/m². Une tendance baissière déjà annoncée qui se confirme aujourd’hui dans les chiffres. En cause, un surplus d’offres lié à une conjoncture économique plus délétère qu’en 2021. A contrario, le marché immobilier en périphérie de la métropole de Lyon bat des records : +5 % sur les maisons à Villefranche.

Immobilier à Lyon 1 : "Comptez 350 000 euros pour un T3 sur les Pentes de la Croix-Rousse"

Cinq bâtiments à Chassieu

Le parc Spirit est sorti de terre. Pour mémoire, suite à un concours de la Métropole de Lyon, Spirit Entreprises – filiale du groupe Spirit spécialisée en immobilier d’entreprise – a été retenue en 2019 pour sa première opération en région lyonnaise. Il s’agit d’un parc d’activités situé sur l’ancien site du Progrès dans la ZI Mi-Plaine à Chassieu. Au total, 4 600 m2 de surface plancher répartis sur cinq bâtiments. Toutes les surfaces ont été commercialisées. La livraison du dernier lot est prévue pour la fin de l’année 2022.

Immobilier à Lyon 2 : "Trouver sous les 5200 euros/m2, cela n'existe plus"

Un vélo café va remplacer le bar à strip-tease des quais du Rhône

Il y aura donc des cyclistes en cuissard et en chaussures à cales à la place des strip-teaseuses au 18, quai Sarrail, sur la rive gauche du Rhône, dans le 6e arrondissement de Lyon. L’appel à projets, lancé par Voies navigables de France (VNF) pour prendre la suite du bar à strip-tease du Bus Paradise sur les quais du Rhône, a été remporté par le projet de vélo café porté par Nomad Kitchens et les Ateliers de l’Audace. Le concept du vélo café est simple : les clients peuvent s’y restaurer, tout en faisant réparer leur machine ou participer à des événements.

Immobilier : "On peut faire toute sa vie dans le 7e", explique Gaël Fluchaire