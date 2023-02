L'académie de Lyon lance "PEPS", un programme de sport santé

L'académie de Lyon, avec celles de Clermont-Ferrand et de Grenoble, lance le programme "PEPS - pratiquer en pleine santé".

Sport et santé, tel est le nouveau programme que la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, dont celle de Lyon, veut lancer. Nommé "PEPS - pratiquer en pleine santé" ce programme est introduit dans le "projet sportif territorial Auvergne-Rhône-Alpes 2022-2027", où plus de 200 000 élèves sont inscrits dans le supérieur, à l'académie de Lyon.

La prévention comme fer de lance

Dans le programme PEPS, l'académie de Lyon prévoit quatre thématiques préventives, autour de la santé : l'alimentation, l'hydratation et la prévention des addictions des pratiquants ; les violences sexistes, sexuelles, les discriminations et incivilités ; la préservation du "pacte républicain dans la pratique sportive" : laïcité et radicalisation ; puis l'éthique : autour des paris sportifs et le dopage.

Conférence PEPS au Matmut Stadium le 6 juillet 2023

L'académie Auvergne-Rhône-Alpes précise que les collectivités territoriales de la région seront également concernées par ce dispositif. Pour valoriser le programme, l'académie de Lyon investit le Matmut Stadium le 6 juillet 2023, où près de 500 personnes animeront des conférences sur le sport santé.