Près de Lyon : ivre, il vole un véhicule avant de l'incendier

Un homme ivre et son complice ont volé un véhicule avant de l'incendier ce dimanche 19 février.

Ce dimanche 19 février à Villefranche-sur-Saône près de Lyon, les policiers repèrent à l'aide de la vidéosurveillance, deux individus en train de voler une voiture.

Connus de la police

Quelques mètres plus loin, ils l'incendient avant d'être interpellés par les policiers. Placés en garde à vue, les deux mis en cause, âgés de 30 et 31 ans ont reconnu les faits.

Ils étaient connus des services de polices. L'homme au volant au moment des faits conduisait sans permis et était ivre. Il a été placé sous contrôle judiciaire avant un jugement le 1er août 2023.