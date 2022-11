Karim Benzema "en roue libre" sur Twitch

Ce vendredi 4 novembre à 14h, le ballon d'or lyonnais Karim Benzema sera en direct de l'émission "Zack en roue libre" sur la plateforme Twitch.

Twitch, vous connaissez ? Cette plateforme en ligne sur laquelle des créateurs peuvent diffuser du contenu en direct. Détenu par le géant Amazon, le site est en plein essor depuis quelques années. À l'international d'abord, mais aussi en France. Des superproductions y sont à présent diffusées telles que le "GP explorer" qui s'est tenu en octobre dernier. Une émission organisée par Squeezie, le youtubeur le plus suivi de France. L'évènement a duré une journée entière et a comptabilisé plus d'un million de spectateurs. Le concept : 22 stars d'Internet lancées à plus de 200 km/h dans des formules 4.

Une interview 100% lyonnaise

Zack Nani, est un influenceur lyonnais principalement spécialisé dans la diffusion de jeux vidéo. En 2017, il lance son émission "Zack en roue libre" une interview d'une heure et demie à deux heures. Un format dans lequel les invités ont le temps et dans lequel ils peuvent échanger en direct avec le public. Jusqu'à maintenant, l'émission tournait principalement autour du monde du jeu vidéo ou de l'influence sur Internet, avec cependant la venue du commentateur Omar da Fonseca mardi dernier.

"La plus grosse annonce de ma carrière" , Zack Nani, animateur de l'émission.

Cet après-midi à 14 heures, c'est l'ancien attaquant de l'OL, Karim Benzema, qui sera l'invité de l'émission. Un rendez-vous 100% lyonnais en direct de Madrid. Zack Nani a annoncé l'évènement en postant une vidéo dans laquelle il peint une fresque représentant le joueur du Real de Madrid. Le titre : "La plus grosse annonce de ma carrière." L'émission sera disponible directement sur la chaîne Twitch de Zack Nani.

Interactivité et proximité avec le footballer

En créant un compte sur la plateforme, le public pourra échanger par écrit avec Karim Benzema ainsi que l'animateur. L'attaquant lyonnais répondra donc aux questions des spectateurs sélectionnées. Parce que non, toutes les questions du public ne seront pas posées, elles seront triées en fonction du nombre et de la pertinence. Aussi, il est probable qu'elles doivent être validées au préalable par les conseillés du joueur. Une proximité relative avec la star internationale.

Peu à peu, Twitch devient une plateforme puissante de communication pour les personnages publics. Ils sont de plus en plus présents et invités dans les différentes émissions proposées. L'apparition de l'international français sur l'une d'entre elles prouve une nouvelle fois que le contenu en direct sur Internet progresse de jour en jour.

