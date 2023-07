C'est l'heure du grand départ en vacances et Lyon se prépare à une journée brûlante remplie de soleil. Les thermomètres vont atteindre des sommets alors que Météo Lyon nous promet une canicule record. 36 degrés Celsius attendus ce samedi, record annuel dans le Rhône.

Après une première journée de forte chaleur ce vendredi, les habitants de Lyon devront se préparer à affronter une vague de chaleur intense ce samedi. Les températures devraient atteindre les 36 degrés Celsius selon Météo Lyon. La canicule estivale ne fait que commencer, et risque d'impacter considérablement la vie quotidienne des Lyonnais, d'autant plus qu'elle coïncide avec le départ en vacances de nombreux résidents. Les prévisions météorologiques annoncent une journée ensoleillée avec un soleil brûlant, qui incite les habitants à rechercher des moyens de se rafraîchir et de se protéger de cette chaleur étouffante.

Une période de canicule qui devrait se terminer par des orages mercredi

Comme souvent, cette période de canicule devrait donner suite à des orages mardi 11 juillet ou mercredi 12 juillet. Un phénomène expliqué par la rencontre d'air chaud et d'humidité.