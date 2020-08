Journées européennes du patrimoine à Lyon : demandez le programme

Les Journées européennes du patrimoine auront lieu le week-end du 19 au 20 septembre prochain dans toute la métropole de Lyon.

Les Journées européennes du patrimoine se dérouleront le week-end du 19 et 20 septembre prochain autour du thème “Patrimoine et éducation : les portes du savoir”. 463 animations seront proposées dans la Métropole de Lyon dont 200 offres de visite en lien direct avec l’histoire de l’éducation et ses représentations sur le plan social, politique, culturel, mais aussi architectural. 297 sites seront ouverts, dont 37 nouveaux.

Parmi eux, les visiteurs pourront découvrir gratuitement la partie la plus ancienne du Grand Hôtel-Dieu (Lyon 2e) : son dôme, la petite et la grande apothicaireries, la salle des archives, la salle du conseil ou encore le Musée des Sciences médicales (Musée Testut Latarjet) situé à Rillieux-La-Pape, qui proposera des visites guidées, conférences et animations autour de ses collections qui offrent un panorama complet de l’anatomie humaine et de l’histoire de la pensée médicale.

Tous les sites ouverts et les animations sont consultables sur le site internet de l'événement.

Dans un contexte de crise sanitaire liée à la Covid-19, les visiteurs seront invités à se munir de leur masque et à respecter les gestes barrières. Des seuils de fréquentation pourront également être mis en place conformément aux mesures gouvernementales en vigueur au moment de l’évènement.