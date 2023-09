Journées du Patrimoine 2023 : dans les coulisses de l'Hôtel de ville de Lyon

À l'occasion de la 40e édition des Journées du Patrimoine, l'Hôtel de ville de Lyon est, cette année encore, ouvert aux visiteurs.

Ce week-end, place aux visites de monuments lyonnais mythiques et habituellement fermés au public ! À l'occasion des Journées européennes du Patrimoine 2023, une partie de l'Hôtel de ville de Lyon est accessible en visite libre.

Côté place de la Comédie, la visite s'achève avec une vue unique sur la célèbre verrière de l'Opéra de #Lyon ! #JEP2023 pic.twitter.com/AlhasBkzZ5 — Lyon Capitale (@lyoncap) September 16, 2023

Salons rouges, salle du conseil municipal, et même le bureau du maire. La déambulation est accompagnée par des explications audio.

La patience est toutefois de mise pour découvrir les dorures de la place des Terreaux. Des milliers de personnes sont attendues ce samedi et demain, dimanche 17 septembre. Plus de 300 sites sur l’ensemble du territoire propose des visites, animations et ateliers.

Ouvert les samedi 16 et dimanche 17 septembre, de 10h à 18h