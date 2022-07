À l’occasion du grand chassé-croisé des vacances d’été, la journée de samedi est classée noire sur les routes de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Dès vendredi le trafic sera compliqué autour de Lyon.

Le trafic s’annonce très compliqué ce week-end dans toute la France et tout particulièrement sur les routes de la région Auvergne-Rhône-Alpes, toujours très empruntées pour rejoindre le sud de la France et la côte méditerranéenne. Le traditionnel chassé-croisé entre juillettistes et aoûtiens devrait commencer à engorger les routes dès ce vendredi.

Compliqué dès vendredi

Dans la région, Bison Futé a donc hissé le drapeau rouge dans le sens des départs et des retours vendredi. Il est ainsi recommandé d’éviter l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 11 et 21 heures, et plus particulièrement entre 13 et 17 heures. Pour les personnes qui souhaiteraient prendre la direction des Alpes, il faudra penser à éviter l’autoroute A42, entre Lyon et Pont-d’Ain, de 9 à 13 heures, et l’A43, entre Lyon et Chambery, de 16 à 19 heures.

Dans le sens des retours, le trafic ne sera guère meilleur. Il est déconseillé par Bison Futé d’emprunter l’A7 entre Orange et Lyon de 9 à 20 heures et surtout de 16 à 18 heures, période durant laquelle le trafic devrait être le plus dense.

La galère samedi

Samedi, dans le sens des départs, la circulation sera "extrêmement difficile" sur la grande majorité des axes routiers. Au départ de Lyon, il faudra éviter de s’engager sur l’A7 jusqu’à Orange entre 11 et 21 heures, comme la veille. Sur cette portion d‘autoroute le pic de circulation est attendu entre 13 et 17 heures. Les deux autoroutes permettant de rejoindre les Alpes seront elles aussi embouteillées ce samedi, de 9 à 13 heures pour l’A42 et de 16 à 19 heures pour l’A43, selon les prévisions du service public de l'information routière.

Sur la route du retour des vacances, la circulation sera également très difficile dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Bison Futé déconseille ainsi d’emprunter l’A7 entre Orange et Lyon de 9 à 20 heures et surtout de 16 à 18 heures.

Dimanche, des bouchons sont également attendus dans le sens des départs, notamment le long l'axe du Rhône. La journée a été classée orange. Dans le sens des retours, la circulation devrait se fluidifier, mais des ralentissements sont prévus dans le quart sud-est.