Bus, tramways, métros, TCL adapte son offre de transports en commun pour faciliter l'accès des spectateurs au stade de Lyon.

Dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris 2024, 11 matchs de football prennent place au Groupama Stadium à Lyon. À l'heure des demi-finales du tournoi hommes, les bleus y affronteront l'Egypte ce soir à 21 heures. Ils tenteront ainsi de décrocher une place en finale contre le Maroc ou l'Espagne qui joueront à 18 heures. Voici les différents moyens de se rendre au stade pour assister à la rencontre.

Des navettes bus et tramways à 5 euros

Comme pour chaque grand évènement, le réseau des Transports en commun lyonnais (TCL) s'adapte. Des navettes bus et tramways seront mis en service à partir de 18 heures pour rejoindre le Groupama Stadium. Des trams partiront de la gare Part-Dieu, de Vaulx-en-Velin la Soie et de Meyzieu les Panettes toutes les 7 minutes. Ils remplaceront ainsi les lignes T3 et T7. Côté bus, des navettes partiront toutes les 2 à 4 minutes des Panettes et Eurexpo.

L'accès à ces navettes est toutefois conditionné à l'achat d'un billet aller-retour à 5 euros, mis en place pour l'occasion. Les abonnements et tickets TCL classiques ne suffisent pas. Ce titre de transport spécial peut notamment s'acheter en ligne, en distributeur automatique ou directement au départ des navettes auprès des vendeurs mobiles.

Exceptionnellement, les quatre lignes de métro lyonnaises circuleront jusqu'à 1 heure du matin. Les parcs relais autour du stade restent également ouverts jusqu'à 2h30.

