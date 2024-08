Pas (encore) de dengue détectée en Auvergne-Rhône-Alpes

Alors que les Alpes-Maritimes font face à leur premier cas de dengue autochtone, l'Auvergne-Rhône-Alpes reste pour l'heure épargnée.

Le moustique tigre colonise plus de 100 nouvelles communes par an en Auvergne-Rhône-Alpes (ARA). Porteur de maladies comme la dengue, le chikungunya et le zika, sa présence de plus en plus forte inquiète. D'autant plus après la détection récente d'un cas de dengue autochtone dans les Alpes-Maritimes.

Lire aussi : Moustique tigre dans le Rhône: 261 nouvelles communes colonisées

"Pas de risque réel dans la région"

L'annonce de l'Agence régionale de santé (ARS) Provence-Alpes-Côté d'Azur est tombée ce lundi. Un individu a contracté la dengue après la piqûre d’un moustique tigre dans la commune de La Colle-sur-Loup. Un cas qui inquiète puisque celui-ci ne revenait pas d’un voyage dans une zone contaminée. Il s'agit ainsi du second cas autochtone de l'année en France hexagonale.

Contactée, l'ARS ARA se veut toutefois rassurante. "Il n'y a pas de risque réel dans la région pour l'instant", indique l'organisme. En effet, les 123 cas de dengue détectés cette année par Santé publique France sont liés à des voyages à l'étranger. La région reste cependant la 2e plus touchée de France chaque année après l'Ile-de-France. La vigilance reste de mise.

Lire aussi : Les moustiques piquent de plus en plus, même en hiver