Jeunesse triomphante et soir de première : c'est tout bon pour l'OL

La joie des joueurs de l’Olympique Lyonnais après leur victoire 1-0 face à Marseille au Groupama Stadium le 1er septembre 2025 en Ligue 1. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

L'Olympique Lyonnais s'est imposé jeudi soir sur sa pelouse face au PAOK Salonique (4-2), grâce à ses jeunes joueurs, signant là une septième victoire en 8 matchs et terminant la phase de poule de Ligue Europa en tête.

L'idylle entre l'OL et la Ligue Europa se poursuit. Pour le dernier match de poule de la saison, les Lyonnais se sont imposés 4-2 face au PAOK Salonique au terme d'un match spectaculaire. Rapidement dominateur et malgré une équipe largement remaniée, l'OL s'est d'abord fait surprendre par les grecs sur coup de pied arrêté. Sur un corner, Giorgos Giakoumakis a ouvert la marque (0-1, 20e), profitant d'un marquage approximatif de la défense rhodanienne.

Un but qui n'a pas stoppé l'avancée lyonnaise. Les jeunes pousses de l'OL ont immédiatement remis le pied sur le ballon avant que leur travail ne soit récompensé par un magnifique enchainement de Rémi Himbert, 17 ans, qui fêtait jeudi soir sa première titularisation. L'attaquant formé au club a, depuis la surface, enroulé une frappe somptueuse pour permettre aux deux équipes d'être à égalité à la pause (1-1, 34e).

L'OL poursuit sa série

Si les Lyonnais ont certes été aidé par le carton rouge logique de Yiannis Konstantélias juste avant la mi-temps, au retour des vestiaires, les jeunes loups ont une nouvelle fois fait étalage de leur talent. D'abord par Khalis Merah (2-1, 55e) puis Adama Karabec, qui venait de manquer un penalty, a participé au festival offensif (3-2, 88e) alors que le PAOK était revenu à hauteur.

C'est finalement Alejandro Gomes, un autre très jeune attaquant de 17 ans, qui a conclu, dans le temps additionnel, cette belle soirée de janvier. Une belle soirée qui en appelle d'autres et qui ouvre une perspective intéressante pour le printemps européen de l'OL.

Une septième victoire en huit matchs qui permet aux hommes de Paulo Fonseca de finir en tête la phase de poule de la Ligue Europa. Les Lyonnais s'évitent un barrage et se qualifient directement en huitième de finale. Une bonne nouvelle pour l'OL dans une année 2026 au plus que parfait.